Sinalização educativa promove conservação dos peixes-bois-marinhos

O litoral sul de Sergipe recebeu novas placas informativas que destacam a presença de peixes-bois-marinhos na região. A instalação faz parte do projeto Rota do Peixe-Boi-Marinho, iniciativa de turismo sustentável da Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), e tem por objetivo contribuir para a sensibilização de visitantes e profissionais do turismo sobre a importância da conservação desses mamíferos aquáticos e os cuidados necessários ao avistá-los.

A presença do peixe-boi-marinho Astro é o ponto central da ação. Resgatado ainda filhote no Ceará e reintroduzido em Alagoas após um cuidadoso processo de reabilitação, o animal migrou sentido sul e, desde então, utiliza a área entre o rio Vaza-Barris (SE) e Mangue Seco (BA), onde estabeleceu seu novo lar. Famoso na região, Astro é o único da espécie a viver no local, recebendo eventuais visitas de outros peixes-bois-marinhos, como Tupã.

Registros históricos sugerem que, no passado, os peixes-bois-marinhos tinham ampla distribuição na costa brasileira, do Amapá até o Espírito Santo. No entanto, a caça causou um declínio drástico na população e o desaparecimento desses mamíferos em várias regiões. Atualmente, a espécie ocorre entre os estados do Amapá e Alagoas. A presença de Astro no litoral de Sergipe e Bahia, uma área de distribuição histórica, traz esperança para a recuperação da espécie no local.

Informação e conexão

As placas educomunicativas foram instaladas em locais estratégicos, como a Ilha Mem de Sá, em Itaporanga d’Ajuda – onde Astro costuma passar o inverno –, e a Praia do Saco, no município de Estância, além da Ilha da Sogra, Ilha do Sossego e Terra Caída, no município de Indiaroba. A iniciativa contou com a participação de crianças da comunidade e de atores sociais do turismo local, como a Cooperativa de Bugueiros da Praia do Saco, que ajudaram na disseminação das informações pelas redes sociais.

Diego Santos, coordenador da Rota do Peixe-Boi-Marinho, explica que as placas são mais do que simples sinalizações, são ferramentas educativas com textos reflexivos que buscam sensibilizar, ao invés de apenas impor regras: “Decidimos confeccionar placas com elementos da interpretação ambiental, uma abordagem diferenciada com textos que trazem uma reflexão sobre a norma estabelecida em relação ao contato com os peixes-bois-marinhos. Nossa expectativa é que esses equipamentos auxiliem os condutores de visitantes na passagem das informações caso encontrem com os animais.”

A rede de colaboradores locais, formada por guias de turismo, pescadores e outros membros da comunidade, desempenha um importante papel no monitoramento e proteção de Astro, oferecendo informações em tempo real sobre sua localização e estado. Além de informar, com essa ação, a FMA espera também fortalecer os laços com as comunidades que compartilham o território com os peixes-bois-marinhos, contribuindo com a conservação da espécie e de seu habitat.

Serviço

Quem tiver interesse em uma experiência de turismo sustentável pode entrar em contato com a Rota do Peixe-Boi-Marinho pelo WhatsApp (79) 99164-0011 ou pelo e-mail turismo.fma@mamiferosaquaticos.org.br.

A Rota do Peixe-Boi-Marinho é uma iniciativa de turismo sustentável realizada pela Fundação Mamíferos Aquáticos, em parceria com a Fundação Grupo O Boticário e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Visa promover a conservação dos peixes-bois-marinhos e de seus habitats, bem como o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades locais.

Fonte: FMA

imagem: Acervo FMA