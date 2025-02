Nova sinalização na Euclides Figueiredo: motoristas devem redobrar a atenção

Os condutores que trafegam pela avenida Euclides Figueiredo devem ficar atentos às novas alterações no trânsito da região. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju finalizou a implantação da nova sinalização e dos semáforos no cruzamento com a avenida Benjamin Constant, no bairro Santos Dumont. As mudanças já estão em vigor desde a última sexta-feira, 7, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Uma das principais mudanças requer atenção para quem trafega no sentido Norte-Sul da avenida Euclides Figueiredo e deseja acessar a avenida Benjamin Constant. Agora, o condutor deve seguir pelo cruzamento, acessar a avenida JK (via de acesso à avenida Perimetral Oeste), fazer o retorno na rotatória e retornar pela mesma avenida até o cruzamento da Euclides Figueiredo, podendo então seguir em frente para a Benjamin Constant.

O objetivo da nova sinalização é melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança viária na região, corrigindo problemas decorrentes da ausência de sinalização adequada. Para auxiliar na adaptação dos condutores, agentes de trânsito estão no local orientando os motoristas sobre as alterações.

Com a nova sinalização em funcionamento, a SMTT reforça a importância de respeitar as regras de trânsito e ficar atento às mudanças para evitar transtornos e garantir um deslocamento seguro para todos.

Foto: Ascom/SMTT