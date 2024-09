NOVA VARIEDADE INCENTIVA CULTIVO DE GOIABA EM PERÍMETRO IRRIGADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Irrigantes do Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, território do alto sertão sergipano, recebem novo estímulo ao cultivo da goiaba. Uma nova variedade de goiabeira, pesquisada na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), está sendo introduzida a partir de projeto intersetorial e apoio do Governo do Estado.

O nematoide, um tipo de praga, prejudicou fruticultores de Canindé e influenciou na diminuição da área de pomares de goiaba no Califórnia em 32,3%, nos últimos quatro anos. A goiabeira BRS Guaraçá foi criada para ser resistente à praga, mas sem perder o potencial de produtividade de outras cultivares comerciais.

Dois pomares, com 200 goiabeiras cada, foram introduzidos em lotes irrigados do perímetro por meio do projeto Lagos do São Francisco há dois anos e estão servindo de área demonstrativa da nova variedade. A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), administra o Perímetro Califórnia.

Técnico agrícola da empresa pública, Joaquim Ribeiro atua no Lagos do São Francisco e orienta um dos irrigantes que está fazendo a segunda colheita comercial da BRS Guaruçá. “O produtor Valmir Matos do Nascimento, do Setor 07, do Califórnia, iniciou a segunda colheita em 14 de agosto. Vai passar 30 dias colhendo neste talhão com 100 plantas e outro talhão, com mais 100, começa a colheita aos 30 dias. Que dura mais 30 dias colhendo. A previsão de colheita nos dois talhões é de 250 caixas de 25 quilos cada”, relata o técnico da Coderse.

Irrigante do Califórnia, Valmir Matos diz estar muito feliz de ter recebido as mudas da nova goiabeira. “A principal mudança é que elas são muito resistentes às pragas e doenças. Então, me sinto muito grato por esse apoio da Embrapa e da Coderse. Foi muito importante, é uma variedade mais resistente e uma produção boa. Essa já é a segunda safra. Essas goiabeiras fizeram dois anos [de plantio] em março”, pontuou.

No perímetro irrigado de Canindé, de janeiro de 2020 a janeiro de 2024, a área ocupada com goiabeiras reduziu de 114,17 hectares para 77,20ha. Já a produção anual foi de 3.073,7 toneladas em 2020, enquanto que em 2023, o ano fechou em 1.567. Essa situação foi influenciada principalmente pela incidência da praga do nematoide, o que aumenta os custos de produção ao irrigante e até causa a perda de plantas.

A Coderse atua na assistência técnica aos 373 lotes produtivos do perímetro e a água de irrigação, para garantir que as goiabeiras e uma outra infinidade de cultivos agrícolas, produzam no clima do semiárido. “Damos suporte e a assistência técnica. A manutenção do perímetro, na questão de adutoras, bombeamento dos motores e fornecimento de água, nos horários, para a devida irrigação e tudo mais que for necessário”, explica o gerente do Califórnia, Anderson Rodrigues.

Pesquisa

José Egídio Flori é pesquisador da Embrapa de Petrolina, em Pernambuco, e acompanhou de perto a introdução da nova variedade de goiaba também no Perímetro Califórnia. Segundo ele, essa pesquisa vem sendo trabalhada pela Embrapa e outras instituições desde que o nematoide surgiu como praga da goiaba. A solução foi encontrada no araçazeiro, espécie nativa no Brasil e da mesma família botânica (Myrtaceae) da goiaba e que é usada como porta-enxerto para produção das mudas.

“Desde 2001, que a nova variedade foi oficialmente registrada por uma colega nossa. Mas foram 25 anos de pesquisa e felizmente tivemos a sorte de encontrar na natureza um material resistente que, cruzado com a goiaba cultivada, deu origem a essa BRS Guaraçá, que é tolerante à praga, não afeta a produção e tem toda performance agronômica da cultivar ‘Paluma’. Não afeta o desempenho da goiabeira. É um material perfeito para combater essa praga”, argumenta o pesquisador-doutor José Egídio.

Lagos do São Francisco

O projeto Lagos do São Francisco é uma parceria que envolve Eletrobras, Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Embrapa e Seagri e já beneficiou aproximadamente 100 agricultores de Canindé, com o fornecimento de insumos, sementes, matrizes e ração para criatórios da galinha Canela-Preta.

Por meio desse esforço conjunto, o perímetro da Coderse recebeu as novas goiabeiras e também foi realizado um dia de campo da Embrapa no último mês de julho, como complementação da introdução das suas tecnologias de produção. O evento reuniu outros agricultores irrigantes e estudantes de Sergipe e Alagoas.

Foto: Ascom Coderse