NOVAS EMPRESAS RECEBEM INCENTIVOS DO GOVERNO PARA INSTALAR INDÚSTRIAS EM SERGIPE E GERAR 90 EMPREGOS

Nesta quinta-feira, 15, foi publicado no Diário Oficial de Sergipe a aprovação de incentivos fiscais e locacionais do Governo do Estado para duas novas empresas instalarem indústrias em Sergipe. A concessão de incentivos foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), durante reunião extraordinária na última quinta-feira, 8. As empresas IDL Transportadora, Indústria e Comércio e Real Subprodutos têm a previsão de investir um total de R$ 4,32 milhões e gerar 90 empregos diretos entre os municípios de Laranjeiras e Itabaiana.

Os incentivos são ofertados por intermédio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), gerido pela Sedetec e sua unidade vinculada, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). A aprovação ocorre após avaliação dos projetos de viabilidade técnica, econômica e financeira submetidos pelas empresas ao CDI, composto por 16 membros, entre entes governamentais, representantes de federações ligadas à indústria e associação de empresários.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, destaca a função do Conselho. “A participação ativa do CDI é fundamental para garantir uma avaliação criteriosa dos projetos de viabilidade submetidos pelas empresas. Este colegiado, com sua diversidade de conhecimentos e experiências, assegura que os empreendimentos que recebem nosso apoio sejam sustentáveis, inovadores e alinhados às necessidades do desenvolvimento econômico do nosso estado”, ressalta.

Perspectivas nos municípios

No município de Laranjeiras, o CDI concedeu à empresa IDL os benefícios fiscal e locacional na modalidade venda de área pertencente à Codise. Com extensão de 84.750,51 metros quadrados, o terreno passa agora a estar disponível para a empresa instalar sua fábrica de cabines, carrocerias e reboques para caminhões. A previsão da empresa é investir R$ 2.317.491,00 na instalação da fábrica e gerar 40 empregos diretos.

Já em Itabaiana, a empresa Real Subprodutos recebeu a aprovação do benefício fiscal para instalar uma indústria de preparação de subprodutos do abate, fabricação de produtos de carne e transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional. A empresa pretende investir R$ 2 milhões na instalação, com a perspectiva de gerar 50 empregos diretos.

A diversidade de municípios para instalação de indústrias é reforçada pelo presidente da Codise, Ronaldo Guimarães. “A Codise oferece um portfólio estratégico de áreas e galpões industriais em diversos municípios, especialmente destinados às empresas que recebem os incentivos do PSDI. Nosso objetivo é facilitar a instalação dessas empresas, promovendo o desenvolvimento, a geração de empregos e renda para as regiões sergipanas”, reiterou.

Outras resoluções

Ainda durante a 1ª Reunião Extraordinária de 2024, o CDI aprovou a extensão por mais dez anos do benefício fiscal para a empresa Pingo Cosméticos, em pleno funcionamento em Nossa Senhora do Socorro, que passa a receber o incentivo do PSDI até 2032; e a prorrogação em 24 meses do prazo para implantação do empreendimento Indústria e Comércio de Persianas Nordeste, que recebeu a concessão de apoio locacional para instalar fábrica em Nossa Senhora do Socorro.

Além disso, o CDI também alterou o disposto no Art. 3º, Parágrafo Primeiro da Resolução 01/2024, de 30 de janeiro de 2024. A alteração indica a permissão para que empresas interessadas em processos submetidos à apreciação do CDI – cujo parecer seja indeferimento, deferimento com condicionantes ou revogação – possam participar da reunião do Conselho e fazer uso da palavra para defender seus projetos. A empresa será notificada com antecedência mínima de cinco dias, devendo manifestar interesse em até dois dias antes da reunião.

Foto: Arthuro Paganini