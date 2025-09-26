Novenário da festa da Padroeira de Rosário tem início neste domingo

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Arquidiocese de Aracaju, divulgou a programação oficial do Novenário e Festa em honra à Padroeira de Rosário do Catete, que acontece de 28 de setembro a 7 de outubro de 2025, com o tema central: “Virgem do Rosário, ajudai-nos a sermos peregrinos da esperança!”.

Durante os nove dias preparatórios, os fiéis participarão diariamente do Santo Terço Mariano e da Ladainha de Nossa Senhora, às 18h, seguidos da Santa Missa, às 19h. A abertura será presidida pelo Padre Jefferson Pinheiro, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Mosqueiro (Aracaju). O novenário contará ainda com a presença de diversos sacerdotes convidados, entre eles: Padre Joaquim (Paróquia São João Evangelista – Cumbe), Padre Antônio Carlos (Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Capela), Padre Cleberton Lima (Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Laranjeiras), Padre Luiz Mercúrio (Paróquia Senhor dos Passos – Maruim), Padre Francisco Tiery (Família Coração Imaculado de Maria), Frei Robson (Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Carmópolis) e Padre Anderson Pina (Reitor do Seminário Maior Nossa Senhora das Conceição).

Um dos pontos altos da programação será no dia 6 de outubro, quando o Arcebispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom Josafá Menezes, presidirá a Santa Missa. O dia festivo, 7 de outubro, data em que também se celebra o feriado municipal em Rosário do Catete, contará com intensa programação: alvorada festiva às 5h, Oração do Santíssimo Rosário às 8h, Terço da Misericórdia às 14h30, Santa Missa Solene às 15h, presidida pelo Padre Diógenes Rodrigo, e, encerrando os festejos, a Procissão Solene às 17h, reunindo a comunidade e visitantes em um momento de fé e devoção.

Texto e foto Keizer Santos