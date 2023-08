Novo aumento no fluxo de passageiros é registrado no Aeroporto de Aracaju

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou novo crescimento no número de embarques e desembarques de passageiros. Segundo a Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, no mês de julho, houve alta de 29,9% no fluxo em relação ao mesmo período de 2022. A boa notícia, divulgada nesta sexta-feira, 11, é fruto das muitas ações de promoção do Destino Sergipe e do compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com o desenvolvimento do turismo, além da parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

De início, é importante avaliar os percentuais que confirmam a movimentação positiva nesses sete meses de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em janeiro, houve aumento de 15,6%; em fevereiro, foi registrado acréscimo de 18,7%; em março, o percentual de 26,4% a mais de passageiros embarcando e desembarcando em Aracaju surpreendeu; depois, em abril, o crescimento foi de 25,7%; já em maio, houve aumento de 27,5%; em junho, foram mais 38,6%; e em julho, o acréscimo foi de 29,9%.

Numa comparação entre os meses de junho e julho deste ano, por exemplo, é possível observar outro aspecto relevante: o crescimento no movimento verificado pela Aena no Aeroporto Santa Maria foi de 27,4%. Vale ressaltar que esse percentual é extremamente positivo, afinal, julho é um período fora da alta temporada e, mesmo assim, o turismo se manteve aquecido após o período junino, quando Sergipe se transformou no ‘País do Forró’. A ideia de deixar a Vila do Forró em atividade por mais 30 dias, com diversos eventos artísticos na Orla da Atalaia, também contribuiu para isso.

Continuando a avaliação dos números da Aena, é válido destacar que Aracaju ficou atrás apenas de Campina Grande, na Paraíba, que teve alta de 38,3%, mas superando outras unidades nordestinas administradas pela concessionária espanhola, a exemplo de João Pessoa/PB (+6,5%), Recife/PE (+5,6%), Maceió/AL (+3,3%) e Juazeiro do Norte (-8,4%).

Promoção do Destino Sergipe

Os resultados obtidos nesses sete meses de 2023 vêm da política de estado adotada pelo atual Governo de Sergipe, que ressaltou o turismo como prioridade. “O governo adotou ações de divulgação e promoção do Destino Sergipe nos mais diversos mercados emissivos. Entre elas, é possível citar as participações em importantes feiras nacionais e até internacionais, como a WTM Latin America, realizada em São Paulo no mês de abril, quando o estande de Sergipe foi destaque”, relembra o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

Diante disso, segundo ele, a expectativa é de que esses números continuem em ascensão até o fim do ano. Isso porque o Governo de Sergipe, por meio da Setur, continua participando de importantes eventos, como a 25ª Feira de Turismo Avirrp, ocorrida em 5 de agosto no município paulista de Ribeirão Preto. Além disso, nesta sexta-feira, 11, e sábado, 12, a equipe da Secretaria está participando do ‘Agente Tá On – Campinas’, evento em nível nacional promovido pela Azul Viagens, que reúne mais de mil agentes de viagens parceiros na cidade paulista.

A Setur também tem promovido diversos road shows pelo Brasil. O primeiro deles aconteceu antes do período junino, quando a equipe da Secretaria desenvolveu capacitações sobre o Destino Sergipe para centenas de agentes de viagens em cidades da Bahia. Também foram realizados road shows em Brasília (DF) e em Goiânia (GO). “Na próxima semana, entre os dias 15 e 18 de agosto, novas capacitações serão promovidas no sul do Brasil: no dia 15, para as operadoras de Curitiba; no dia 16, para os parceiros da FRT, em Joinville (SC); no dia 17, será em Balneário de Camboriú (SC); e no dia 18, o encontro vai ser com os profissionais da operadora Incomum, em Florianópolis (SC)”, revela o secretário Marcos Franco.

Foto: Arthuro Paganini