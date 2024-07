Novo centro gastronômico de Aracaju, será inaugurado nesta quinta

Empreendimento está localizado no bairro Jardins e terá 29 operações

Aracaju vai ganhar um novo centro gastronômico. O Caju Gastrô dá início as suas atividades nesta quinta-feira, 18, tornando-se uma nova opção de lazer no bairro Jardins, na Zona Sul de Aracaju. Com uma grande diversidade gastronômica, espaço infantil e pet friendly, o local é destino certo para toda família.

Além da estrutura física, com espaço amplo e estacionamento seguro, o Caju Gastrô tem como diferencial a grande variedade de operações disponíveis para o cliente, que vai desde comida regional, passando por massas, carnes e hambúrgueres, doces, além das comidas vegana, árabe e mexicana. Para as crianças, o espaço infantil Villa Kids oferece diversas atividades e é uma opção para os pais e responsáveis.

Na inauguração, 24 das 29 operações estarão em funcionamento. Entre elas: Le Crepe, Linguiças Germânia, Buffalo’s Steak and Burguer, Doceria Heleninha Rabelo, Magiare Pizzaria, Casa da Italiana, Macarrones, Go Sabores Clube, Casa Aho Comida Veggie, Delícias do Mar, Delícias do Cuscuz, Vó Maria Cozinha Regional, Pointts Pastel, Esfomeado Esfihas, Frutos de Goiás, Cervejaria Uçá, Milky Moo, Perrón Cocica Mexicana, Dogueria The Juli’s, Nako Sushi, Ara Petiscaria, Drink Me, Empório I4J, além do espaço infantil Villa Kids.

Localizado na Rua José Luiz da Conceição, n° 359, no bairro Jardins, próximo ao Centro Médico Jardim Europa e Jardim Escola Babyl, o Caju Gastrô vai funcionar diariamente das 17h às 23h. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Caju Gastrô nas redes sociais (@cajugastroaju), pelo telefone 79 9 8831 8202 ou pelo email cajugastro@gmail.com.

Fonte e foto NV Comunicação