Novo Centro Profissionalizante será construído em Barra dos Coqueiros

Projeto avança com assinatura de contrato entre a Prefeitura e as empresas responsáveis

Na sexta-feira, dia 05 de julho, foi realizado evento na sede da Secretaria Municipal de Educação para celebração da assinatura de contrato da construção do novo Centro Profissionalizante em Barra de Coqueiros. O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da Barra dos Coqueiros, a Transportadora Associada de Gás (TAG) e a construtora Metálica Estrutural Tecnologia em Tubulações e Serviços.

A TAG assinou contrato com a construtora Metálica Estrutural Tecnologia em Tubulações e Serviços, para a realização das obras da primeira etapa da construção do Centro Profissionalizante, que irá capacitar e profissionalizar a população de Barra dos Coqueiros (SE). O foco do espaço é a promoção de cursos e treinamentos para o desempenho de diversas ocupações.

Com valor estimado em cerca de R$ 4 milhões, a obra de construção do novo Centro faz parte do plano de compensação do Projeto de Conexão do Terminal Sergipe da TAG, que se apresenta em fase final de implantação no estado. A iniciativa está prevista no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a TAG e a prefeitura de Barra dos Coqueiros em março deste ano.

O acordo prevê que a construção da segunda fase do espaço será de responsabilidade da Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Além disso, após a inauguração, as atividades do Centro também serão geridas pela Prefeitura.

O primeiro módulo do projeto contemplará duas salas de aula, espaço multiuso, recepção, administração, área de convivência, depósito e acessibilidade. Na sua totalidade, o Centro Profissionalizante receberá cinco salas de aula e dois andares que somam mais de 720 m² de área ocupada e 630 m² de construção total.

Fonte e foto assessoria