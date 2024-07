Novo gasoduto da Sergas duplicará anel de segurança e expandirá rede em Aracaju

A obra está sendo executada integralmente no período noturno para não ocasionar transtornos ao trânsito

A Sergipe Gás S/A (Sergas) iniciou um empreendimento estratégico para Sergipe com a ampliação e duplicação do gasoduto na capital sergipana. A obra interligará o ramal do Centro de Aracaju, atualmente isolado da rede de gás da distribuidora sergipana, proporcionando maior segurança operacional e expandindo a malha de dutos da Sergas.

Com extensão de 2,5 km e custo estimado em R$ 650.000,00, o novo gasoduto começou a ser construído no dia 9 de julho. A conclusão está prevista para o final de setembro deste ano.

A obra foi iniciada na rua Riachuelo, no bairro São José, e percorrerá toda a extensão da rua Arauá, chegando à avenida Coelho e Campos, no centro da cidade, onde se interligará à rede de gasoduto existente. O projeto, além de duplicar o anel de segurança operacional na região, expandirá a rede de gasodutos, atravessando nove ruas do Centro da capital, área com grande potencial para novos clientes.

O projeto beneficia uma região de grande fluxo de comércio na capital, com a interseção do gasoduto com as ruas Boquim, Santa Luzia, Arauá, Lagarto, Estância, Capela, Santo Amaro, Praça João XXIII e avenida Dr. Carlos Firpo. A região compreende oito restaurantes, sete lanchonetes, uma fábrica de bolos, duas panificadoras, cinco edifícios residenciais e um hotel que poderão se beneficiar do fornecimento de gás natural canalizado.

Para o diretor-presidente da Sergas, José Matos, a construção do novo trecho de rede e a duplicação do anel proporcionará maior segurança na operação do fornecimento de gás natural, além de abrir a possibilidade de atendimento do serviço de gás canalizado a novos clientes na zona central de Aracaju. “Iniciamos a obra com grandes perspectivas, em conseguir a adesão de novos clientes. A implantação levará mais comodidade, conforto, segurança, serviço contínuo e economia para todos, impulsionando um desenvolvimento ainda maior para essa importante região”, pontua.

O engenheiro chefe da Gerência de Engenharia da Sergas, Thiago Tan, destaca que todas as obras da Sergas são realizadas com o mínimo de interferência nas vias públicas. A obra está sendo executada integralmente no período noturno para não ocasionar transtornos ao trânsito e pedestres na região. O processo, geralmente, é executado sem abertura de valas e com recomposição eficiente do asfalto. “O método operacional utilizado pela Sergas é o furo direcional, que proporciona menor impacto na pavimentação da região, gerando um aumento na produtividade da obra, na qual, em média, são implantados cerca de 100 metros de tubos de rede de gasodutos por furo”, estima o engenheiro.

Com a nova obra, a Sergas não só melhora a segurança e eficiência da distribuição de gás natural em Aracaju, mas também abre caminho para o desenvolvimento econômico e a modernização da infraestrutura urbana na capital sergipana.

ASN – Foto: Ascom Sergás