Novo sistema de avisos da Defesa Civil é testado em quatro municípios

Neste sábado, 14, os celulares de moradores de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância e Lagarto tocaram em forma de alerta. Mas não era trote, muito menos pane técnica, era o teste oficial do Defesa Civil Alerta (DCA), novo sistema nacional de envio de alertas da Defesa Civil, que será implantado oficialmente em Sergipe a partir do próximo dia 18 de junho.

O aviso, que soou alto mesmo com os celulares em modo silencioso, faz parte de uma ação preventiva para preparar, inicialmente, a população nordestina diante de situações de risco. Sergipe está entre os estados a experimentar a tecnologia, que utiliza a rede de telefonia 4G e 5G para emitir mensagens de texto e sons de emergência diretamente aos dispositivos móveis, sem necessidade de cadastro prévio.

A fase de testes foi acompanhada de perto pela Defesa Civil Nacional, diretamente de Brasília, e pelas coordenadorias estaduais e locais. O superintendente estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Supdec), tenente-coronel Luciano Queiroz, ressaltou a parceria entre os governos federal, estadual e municipais. “Foi muito importante esse primeiro momento para que as pessoas se preparem para quando, de fato, o sistema começar a ser utilizado em todo o estado. A chegada do Defesa Civil Alerta em Sergipe é mais um passo no fortalecimento da nossa capacidade de prevenção e resposta. Agora, em caso de risco iminente, a população poderá ser informada instantaneamente, com uma tecnologia que interrompe qualquer atividade no celular para garantir que o aviso seja visualizado e que o cidadão adote uma ação segura. Isso pode salvar vidas”, ressalta.

Segundo Queiroz, a nova ferramenta não substitui os canais já existentes de alerta da Defesa Civil, mas funciona como mais um reforço na comunicação de risco. “Há dois tipos de alertas no DCA, conforme a gravidade da situação: o ‘extremo’ e o ‘severo’. No primeiro caso, o risco é imediato, e a população deve se proteger de forma urgente. Já no segundo, há um tempo maior de reação. O importante é que todos estejam atentos e saibam como agir”, detalha.

Representante da Defesa Civil nacional, Roney Rios reforçou a importância da ferramenta e da união de esforços. “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, deram o start na ativação do Defesa Civil Alerta e eu vim pessoalmente a Sergipe para acompanhar essa demonstração. O objetivo é criar um novo hábito entre os brasileiros: o de prestar atenção aos sinais de emergência e agir com rapidez e responsabilidade diante de riscos naturais, como enchentes, deslizamentos ou ventos fortes. Temos que estar todos sintonizados no fortalecimento da cultura de proteção”, enfatiza.

Aprovação

Apesar do susto inicial, a maioria das pessoas que recebeu o teste aprovou a iniciativa. O técnico de informática Fabrício Miranda, morador de Aracaju, disse que ficou assustado, mas logo percebeu que se tratava de algo importante. “O celular vibrou e tocou alto, fiquei receoso no início, mas, depois, li a mensagem e achei fantástico. É bom saber que a gente vai ter esse tipo de aviso. Isso pode mesmo salvar vidas”, afirma.

O eletrotécnico Marcos Alex Pinheiro, natural de Paulo Afonso (BA), estava passeando em um shopping de Aracaju quando, de repente, o celular em seu bolso começou a emitir um som alto e insistente. “Achei que fosse algum defeito no aparelho, mas logo percebi que não era só comigo. Várias pessoas ao meu redor também olharam, assustadas, para seus celulares. Vi que era um teste da Defesa Civil e achei sensacional. Mesmo não sendo de Aracaju, recebi o alerta porque estou aqui. Isso mostra que o sistema é inteligente e detecta a área de risco, não importa de onde a pessoa seja. Uma ferramenta assim faz toda a diferença para garantir segurança”, comenta.

Experiência no Sul e Sudeste

O sistema foi desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com o Ministério das Comunicações. Em agosto de 2024, a nova ferramenta foi testada durante 30 dias em 11 municípios brasileiros. A primeira etapa do projeto foi implementada nas regiões Sul e Sudeste, em preparação para o período chuvoso, que se inicia em novembro.

A implantação foi facilitada porque essas regiões participaram do projeto-piloto. As equipes de Defesa Civil também já haviam recebido treinamento prévio para o uso adequado da ferramenta. Após a capacitação de agentes e a implementação da ferramenta, o Defesa Civil Alerta fica sob a responsabilidade direta das Defesas Civis estaduais, que definem o conteúdo e o momento do envio das mensagens emergenciais.

Foto: Ascom Sedurbi