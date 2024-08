Novo sistema de leitura de hidrômetros da Deso promove modernização

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) investiu na contratação de aparelhos smartphones com capacidade para dois chips para internet e comunicação. O equipamento é composto por um cartão de memória para armazenamento de dados de backup e aplicativos que auxiliam o sistema de coleta de leitura que envia os dados coletados pelo leiturista para o sistema comercial, via internet, em tempo real. Os leituristas também utilizam uma impressora portátil para imprimir as contas e os comunicados – aviso de corte, ocorrência de leitura, anormalidade de consumo e aviso de débitos – caso seja necessário.

O supervisor do Faturamento da Deso, Marcos Antônio Santos, destacou os avanços com a implantação do novo sistema. “No início de 2023, mudamos e modernizamos o nosso sistema comercial e passamos por uma série de adaptações no âmbito administrativo e no operacional. Ainda estamos sentindo os efeitos positivos do investimento da companhia”, afirmou.

De acordo com o gerente de Suporte Comercial da companhia, Keytson de Almeida Reinaldo, a Deso trabalha com o compromisso de oferecer o melhor à população. “A intenção da empresa é prestar o melhor serviço aos nossos clientes, desde a captação, tratamento da água, até a entrega das faturas. Além disso, a leitura dos medidores é muito importante, pois auxilia os usuários a controlar seu próprio consumo por meio de leituras regulares e identificar problemas como infiltrações e vazamentos”, frisou.

Leitura

Casas fechadas e caixas de proteção dos condomínios inundadas devido à chuva ou terreno alagado são os locais onde os profissionais encontram mais dificuldades de acesso ao hidrômetro de unidades consumidoras. Diante disso, a empresa tem atuado com várias ações para garantir a leitura. Todas as novas ligações e religações de água, após supressão, que estejam internas são padronizadas para parte externa dos imóveis (no muro, mureta ou calçada), com exceção dos locais em que não há condições técnicas.

Além disso, as ocorrências de leituras de hidrômetros feitas pelos leituristas são avaliadas mensalmente, por meio da triagem de ocorrências; caso algum problema seja constatado, a Deso sugere ao usuário a padronização da ligação de água para a área externa, sem custos adicionais. “A Deso tem uma política específica para esses casos, ou seja, um serviço que custaria R$ 460,57 está sendo executado sem custos ao cliente. Além disso, outra ação que ocorre diariamente são as substituições de hidrômetros e macromedidores sem condições de leitura, como os embaçados, danificados, parados e antigos”, finalizou o gerente Keytson de Almeida.