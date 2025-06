Novo sistema do TCE usa tecnologia para reforçar fiscalização e orientar

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) lançou, durante a sessão plenária desta quinta-feira, 5, o novo Sistema de Relatórios de Indícios, ferramenta que visa fortalecer ainda mais as ações de auditoria da Corte.

Idealizado pela Diretoria Técnica e Desenvolvido com o apoio da Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT), o sistema utiliza robôs para analisar, mensalmente, os Portais da Transparência dos órgãos jurisdicionados. O objetivo é identificar possíveis irregularidades ou inconsistências na gestão pública.

Nesta primeira versão, os robôs permitem a detecção de indícios de irregularidades em cinco frentes: turmas multisseriadas; servidores com mais de dois vínculos; servidores com carga horária semanal superior a 80 horas; alunos sem CPF e alunos com dois ou mais anos acima da idade prevista para a série em que estão matriculados.

“Esses indícios são levantados e organizados em um painel, onde os auditores poderão verificar e aprofundar a análise das informações”, explica o diretor de Modernização e Tecnologia, Miguel Augusto Barreto Melo.

Além disso, os gestores serão notificados por meio do Portal do Jurisdicionado sempre que houver algum apontamento, o que possibilita a correção das inconsistências antes de eventuais sanções.

Segundo Miguel Melo, com essa iniciativa, o TCE/SE reforça seu papel pedagógico e orientador, contribuindo para a melhoria da administração pública.

Foto: Marcelle Cristinne

Texto: Luana Maria