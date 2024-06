Novos voos da Azul impulsionam fluxo de turistas no maior festejo junino de Sergipe

O Forró Caju é uma festa consolidada no calendário nacional como um dos maiores festejos juninos do país, ao lado de Campina Grande/PB e Caruaru/PE. A festa realizada pela Prefeitura de Aracaju garante um extraordinário fluxo de turistas na cidade durante o mês de junho, e este ano o evento promete movimento superior aos registrados em edições anteriores por conta dos novos voos e assentos da Azul Linhas Aéreas, que aumentarão expressivamente o volume de turistas de todo o país para a capital sergipana.

Segundo informações da Aena Brasil, a malha aérea aracajuana terá um acréscimo de mais 10 mil assentos em voos no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria durante o período junino junho. A empresa ressalta que no mesmo período do ano passado foram 692 voos, enquanto que em 2024 serão 760 operações, resultando num acréscimo de 9,2%.

Novos voos da Azul

Outra excelente notícia vinda do setor aéreo é o anúncio de voos regulares da Azul Linhas Aéreas entre Aracaju/SE, Recife/PE e Campina/PB, com desembarques e embarques todas as quartas e sábados no Aeroporto Santa Maria. Esses novos voos têm capacidade para 70 assentos e promoverão uma maior conectividade de Aracaju com turistas de todas as regiões do país para conhecerem o Forró Caju 2024.

A operação com os novos voos foi confirmada com a Aena Brasil, ela tem início nesta quarta-feira, 12, até 26 de outubro, cumprindo a seguinte rota:

Quartas-feiras:

Trecho: Recife/Campina Grande/Aracaju/Recife

Sábados:

Trecho: Recife/Aracaju/Campina Grande

Secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga enaltece a ação promocional entre a Azul Linhas Aéreas e a Aena Brasil na oferta e operação aeroportuária dos nossos voos, observando que terá um forte impacto para o turismo não só no período junino, mas também para os meses de julho, agosto, setembro e outubro, uma vez que esses voos serão regulares até 26 de outubro.

Além dos voos extras, a Azul Viagens, operadora de Turismo da aérea, criou um portfólio especial para as festas juninas nordestinas, incluindo Aracaju, Campina Grande, Caruaru e outras festas em municípios nordestinos, como Maceió (AL), Natal e Mossoró (RN), Fortaleza (CE), Piranhas (AL), as festas de Pernambuco e Bahia (Salvador, Porto Seguro e Cabrália).

Forró Caju 2024

Este ano, a festa que atrai milhares de turistas e se supera em cada edição, está ainda maior, com mais de 100 artistas sergipanos e nacionais, como Ana Castela, Michel Teló, Calcinha Preta, Simone Mendes, Mestrinho, Maiara e Maraísa, Alceu Valença, Iguinho e Lulinha, Dorgival Dantas, Joelma, Zé Vaqueiro, Mestrinho e Luan Estilizado, que irão enriquecer ainda mais a cultura nordestina.

Programação

Nos dias 8, 9, 15 e 16 de junho é realizado o Forró nos Bairros, que acontece no Bugio, Augusto Franco, 17 de Março e na Orla Pôr do Sol, respectivamente. Já entre os dias 10 e 21 de junho, acontece o São João na Praça, na praça General Valadão, no Centro da cidade, uma parceria da gestão municipal com Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio/SE), Sesc e Senac.

Ainda durante a programação do Forró Caju 2024, de 15 a 29 de junho, o Circular Junino, com trio pé de serra, quadrilhas juninas e muita cultura, faz apresentações nos principais pontos de chegada de pessoas em Aracaju, como rodoviárias e aeroporto, bem como em locais de grande circulação de pessoas, a exemplo dos mercados setoriais.

De 23 a 29 de junho, os grandes shows musicais com artistas locais e nacionais na praça Hilton Lopes, no Centro, nos palcos Gerson Filho e Luiz Gonzaga.

“Como o prefeito Edvaldo vem afirmando, será um Forró Caju inesquecível, com uma vasta programação para proporcionar aos aracajuanos e visitantes uma festa diversificada, segura, com grandes atrações e outros atrativos para conhecer melhor a cidade, como a nossa tradicional Marinete do Forró, um produto turístico único e que encanta a todos que fazem o passeio nela, que está completamente reformada e muito mais charmosa”, afirma o secretário Jorge Fraga.

Foto AAN