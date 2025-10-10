Núcleo de Apoio ao Trabalho funcionará em novo endereço a partir da próxima segunda

Para oferecer um melhor atendimento ao público, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) funcionará em novo endereço, a partir da próxima segunda-feira, 13, na atual unidade sede da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), localizada na Avenida Barão de Maruim, 305, Bairro São José, em Aracaju. No novo espaço, o atendimento à população será mais confortável e contará com melhorias que em breve estarão em pleno funcionamento, como o Laboratório de Informática, o Espaço da Mulher e o Cabide Solidário.

Laboratório de informática

Com o intuito de ampliar o acesso a computadores a trabalhadores vulneráveis, a Seteem irá disponibilizar gratuitamente um laboratório de informática com dez computadores para o atendimento ao público, que poderá fazer uso de todas as ferramentas digitais, acessar e-mails, editar currículo, realizar inscrição em oportunidades de trabalho, entre outras facilidades. A ação visa promover a inclusão digital, oferecendo acesso à tecnologia, à internet e softwares diversos para todos os trabalhadores.

Espaço da mulher

Dedicado a mulheres, mães e lactantes, o espaço oferecerá um local reservado, confortável e seguro para amamentação e troca de fraldas, proporcionando um melhor acolhimento a mães que busquem atendimento na Seteem. O espaço foi pensado para propiciar bem-estar às mães e lactantes que estejam em busca de oportunidades de emprego e outros serviços da secretaria.

‘Cabide Solidário’

Em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o projeto Cabide Solidário é uma iniciativa que faz parte do Programa Rumo ao Emprego e visa ofertar roupas e calçados para trabalhadores que têm dificuldades para comprar o vestuário adequado para participarem de entrevistas de emprego.

O objetivo principal é ofertar as condições mínimas para que o trabalhador desempregado consiga participar das entrevistas de emprego e seja aprovado na oportunidade. Para ser beneficiado pelo projeto, é necessário estar em situação de desemprego, inscrito e com cadastro atualizado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); estar cadastrado no Núcleo de Apoio ao Trabalhador; possuir residência em Sergipe; e ter recebido encaminhamento para uma entrevista de emprego.

O ‘Cabide Solidário’ disponibilizará um espaço com vestiário, onde as pessoas contempladas poderão provar roupas e calçados e escolher os itens de sua preferência.

Endereço acessível

O novo endereço do NAT é mais acessível, numa das avenidas mais conhecidas da capital, com amplo acesso a transporte público para várias regiões da cidade, como também mais perto do centro da cidade.

Novo endereço: Avenida Barão de Maruim, 305, Bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal).

Foto: Ascom/Seteem