Núcleo de Apoio ao Trabalho garante processo seletivo remoto para empresas de fora do estado

Prestes a se instalar na capital sergipana, uma empresa cearense do ramo alimentício está em busca de trabalhadores para atuarem na nova unidade. Para isso, o grupo contou com o apoio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) de Sergipe, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), para intermediar o processo de recrutamento de candidatos e seleção dos novos colaboradores. São 30 vagas para diversos cargos, como gelateiro, atendente de loja e operador de caixa.

Na manhã desta quinta-feira, 22, mais um grupo de candidatos esteve na sede do NAT para participar de entrevistas remotas com o empregador. “Como a empresa está vindo do Ceará, ela precisou usar nossa estrutura. Hoje nós temos auditório, sala de espera e sala reservada para entrevistas individuais. O empregador pode utilizar essa estrutura do NAT para fazer o seu processo seletivo”, explicou o gerente de Intermediação de Mão de Obra do NAT, Jonathas Oliveira.

Ainda segundo Oliveira, a equipe técnica do NAT fica responsável pela recepção e orientação dos candidatos e, para empresas que ainda não estão instaladas em Sergipe, como neste caso, também há a opção de realizar o processo de maneira remota. “Qualquer empresa, seja ela de fora ou daqui do estado, pode usar esse serviço tanto para fazer entrevista online como presencialmente”, completou o gerente.

Oportunidade

O anúncio das vagas tem resultado em bastante procura na sede do NAT. A jovem Rosângela Souza está em busca de emprego há um ano, e por isso fica atenta aos anúncios de vagas intermediadas pelo NAT. Não foi diferente na manhã desta quinta-feira, quando ela foi em busca de uma das vagas disponíveis para o cargo de atendente de cafeteria. “Eu costumo acompanhar as redes sociais do NAT, e toda vez que saem as vagas, eu já venho para cá”, contou.

Assim como ela, Pedro da Silva Santos também viu na seleção realizada nesta quinta-feira uma oportunidade para melhorar sua colocação no mercado de trabalho. “Eu tenho experiência em atendimento ao público e trabalho com atendimento de telemarketing; vim tentar a vaga de atendente”, detalhou.

Foto: João Vitor Lobo