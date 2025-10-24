NÚMERO DE PESSOAS QUE SE DECLARAM INDÍGENA CAI EM SERGIPE E TEM MENOR ÍNDICE DE JOVENS FALANTES DE LÍNGUA 

O Censo Demográfico 2022 mostra que, em Sergipe, existem 4.874 pessoas indígenas, o que representa 0,21% da população. O número é menor do que o apresentado no Censo 2010, quando foram registradas no estado 5.221 pessoas que se declaram indígenas, o que representava 0,25% do total da população. As informações inéditas fazem parte da publicação do Censo Demográfico 2022: Etnias e Línguas Indígenas, divulgadas nesta sexta-feira (24) pelo IBGE.

Diferente de Sergipe, o Brasil apresentou um aumento de pessoas que se declararam indígenas, passando de 817.963 para 1.694.836, o que representou um acréscimo de 0,43% para 0,83% do total da população. Em Sergipe, há 85 etnias indígenas, no Brasil, o número é de 391.

Segundo os dados do Censo 2022, há diferenças significativas entre os índices de Sergipe e a média nacional em relação à declaração de etnias. Enquanto que no estado 32% das pessoas indígenas declararam pertencer a uma etnia, a média nacional foi de 72,5%. Já em relação àqueles que não sabem declarar a sua etnia o percentual em Sergipe foi de 22% enquanto que a média no Brasil foi de 13,34%.

Ainda de acordo com os dados do Censo, o percentual de não falantes de língua indígena no domicílio no estado (98,1%) é bem superior à média nacional (70,8%). Além disso, Sergipe lidera a lista com o menor índice de pessoas de 2 a 19 anos falantes de línguas indígenas – apenas 18,4%.

Do total de população indígena em Sergipe, apenas 7% estão em em terras indígenas enquanto que 83% estão fora de terras indígenas em área urbana e 11% em área rural. Já no Brasil, o percentual de população em terras indígenas é de 40%, frente a 47% que estão fora de terras indígenas em área urbana e 13% em área rural.

Brasil

Dados do Censo Demográfico 2022 mostram a existência de 391 etnias, povos ou grupos indígenas no Brasil. Do total da população indígena em 2022 (1.694.836 pessoas), 74,51% declararam etnia, sendo as etnias mais populosas Tikúna (74.061), Kokama (64.327) e Makuxí (53.446). No Censo de 2010, havia um total de 896.917 indígenas e 305 diferentes etnias.

O Censo identificou 295 línguas indígenas, com 474.856 falantes de dois anos ou mais de idade. As três línguas com maior número de falantes são: Tikúna (51.978), Guarani Kaiowá (38.658) e Guajajara (29.212), mas a pesquisa captou línguas faladas por grupos menores e até por uma única pessoa. Em 2010, foram identificadas 274 línguas entre os indígenas de cinco anos ou mais.

Entre 2010 e 2022, houve um aumento de falantes de língua indígena entre as pessoas indígenas de cinco anos, passando de 293.853 para 433.980 falantes. Contudo, percentualmente ocorreu uma redução no período: passando de 37,35% para 28,51%. Por outro lado, dentro de Terra Indígena, o peso de falantes de língua indígena se ampliou, passando de 57,35%, em 2010, para 63,22%, em 2022.

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade – Superintendência estadual do IBGE em Sergipe