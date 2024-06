“O Amanhã”: parceria entre Ministérios Públicos, SEJUC e SENAI promove capacitação

Cerca de 105 internos farão cursos em diversas áreas

Capacitar e ressocializar. Esses são os objetivos centrais do projeto “O Amanhã”, fruto de parceria entre o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (SEJUC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Em uma união de esforços, cursos de qualificação têm sido ofertados em unidades prisionais em Sergipe. No Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (COMPAJAF), no Bairro Santa Maria, em Aracaju, o curso de instalador hidráulico predial está capacitando internos que devem ganhar a liberdade em breve. “O projeto parte da premissa de que somente a partir de um trabalho digno é possível promover a efetiva ressocialização dos apenados. Nessa iniciativa, unimos esforços com o MPSE, SEJUC e SENAI. Cerca de 105 internos vão passar pela capacitação profissional”, explicou o Procurador do Trabalho Albérico Neves.

O interno T.A.S viu, no curso de instalador hidráulico, a oportunidade de recomeçar assim que deixar o sistema prisional. “Quando cheguei aqui, não sabia de nada, nem por onde começar. Ao conhecer, gostei e me aprofundei. Estou aprendendo cada dia mais. A minha expectativa é sair daqui e trabalhar com isso. Levar a vida para frente e esquecer o passado”, disse.

Durante o curso, os internos já desenvolveram um projeto de instalação no COMPAJAF. O diretor da unidade, Ricardo Manhães, afirma que os cursos têm mudado a visão dos detentos. “Para os internos, esses cursos são essenciais, porque oferecem a oportunidade de se capacitar. Vemos, no semblante deles, a esperança de um futuro melhor”, destacou.

No Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto, o COPEMCAN, em São Cristóvão, instrutores do SENAI realizam o curso de pintor de obras imobiliárias. Os internos tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos na própria unidade, com a pintura de uma das alas do presídio. O interno V.F.S concluiu a capacitação de 160 horas. Durante aproximadamente dois meses, aprendeu as técnicas de pintura predial e, agora, auxilia os instrutores nas aulas para outros internos. “A gente se preparou para o trabalho em superfícies, ferragens, portas. Pintamos a entrada e a fachada do pavilhão A. Agora, vou pegar meu certificado e auxiliar a ala B. Foi uma boa oportunidade, para sair daqui profissional na área de pintura”, comentou.

Durante visita à unidade, o Procurador do Trabalho Albérico Neves, a promotora de Justiça Cláudia Calmon, a secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, e instrutores do SENAI conversaram com os internos e verificaram os espaços onde houve aplicação prática dos conhecimentos obtidos através do curso.

O diretor do COPEMCAN, Emerson França, afirma que os projetos de ressocialização, além de contribuírem para a remissão da pena, ainda favorecem o clima dentro da unidade. “Essas iniciativas têm grande valia, porque ajudam a profissionalizar os presos e evitam que eles fiquem ociosos. O comportamento deles melhora muito”, pontuou.

A promotora de Justiça do MPSE, Cláudia Calmon, avalia que o projeto tem um papel social importante, resultado de um esforço interinstitucional. “O objetivo é que, a partir dos cursos, eles possam se inserir no mercado de trabalho quando ganharem a liberdade. É a chance de projetar um futuro melhor, de ter um emprego e largar a criminalidade. Tudo isso fruto de uma cooperação entre as instituições, para viabilizar esses cursos em cinco unidades prisionais”, ressaltou a promotora.

O instrutor do SENAI, Wadson Gonzaga, afirma que a escolha dos cursos tem relação com a demanda no mercado de trabalho. “A gente tem o setor da construção civil, por exemplo, com necessidade de mão de obra qualificada. Então, essa capacitação beneficia os internos e o mercado também. Alguns deles, que já concluíram o curso e tiveram bom desempenho, foram solicitados para nos auxiliar em outras turmas”, comentou.

Além do COMPAJAF e COPEMCAN, o projeto também envolve a realização de cursos no Presídio Regional Manoel Barbosa de Souza (PREMABAS), em Tobias Barreto, no Presídio Regional Senador Leite Neto (PRESLEN), em Nossa Senhora da Glória, e no Presídio Semiaberto de Areia Branca (PRESAB), com a realização dos cursos de eletricista instalador predial básico, auxiliar de reparos prediais e auxiliar de padeiro.

