“O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CARIRA É MAIS UMA INICIATIVA DE INCENTIVO AO ESPORTE”, AFIRMA PREFEITO

O incentivo ao esporte é uma das marcas da atual gestão do Município de Carira. Além dos investimentos na reforma e construção de quadras e demais espaços para a prática esportiva, uma outra prova do compromisso com a área é a realização do Campeonato Municipal de Futsal.

A edição deste ano conta com 20 equipes participantes e os jogos ocorrem às quartas e sextas no ginásio do município. “O campeonato é mais uma iniciativa da nossa gestão de incentivo ao esporte amador. Um evento que já caiu nas graças da população, que sempre lota o ginásio para acompanhar as partidas”, afirma o prefeito Diogo Machado.

Todas as partidas da competição são transmitidas pelo YouTube da Prefeitura de Carira. “E a cada ano registramos a ampliação do número de pessoas que acompanham os jogos também pelo canal no YouTube, não apenas moradores de Carira, mas de diversas localidades do estado e do Brasil. É a tecnologia sendo uma aliada na divulgação e popularização do campeonato”, ressalta o prefeito.

Segundo o gestor, o campeonato vem crescendo a cada ano e a expectativa é que seja ampliado. “Só para efeito de comparação, ano passado tivemos 16 equipes e este ano já são quatro equipes a mais. A gente acredita que nas próximas edições vamos ampliar ainda mais esse número. E o principal fator para isso é a credibilidade construída a partir do trabalho da gestão, que preza sempre pela boa organização, zelo e transparência”, finaliza Diogo Machado.

Foto: Allan Junio (@allanj_fotografias)

