“O câncer de próstata é uma das doenças que mais mata os homens”, afirma vereador

A importância da prevenção do câncer de próstata foi o tema do discurso do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) na sessão ordinária desta quarta-feira, 17, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O parlamentar ressaltou que o preconceito ainda é um dos principais motivos pelo aumento na quantidade de casos.

“Esse é um problema sério que afeta os homens e muitos só falam sobre isso em novembro, que é o mês da campanha Novembro Azul. Temos que ficar atentos e quebrar esse paradigma porque o câncer de próstata é uma das doenças que mais mata os homens”, lamentou Cícero.

O parlamentar destacou que os homens precisam entender que o preconceito não pode ser vencido pela doença. “Todos os anos eu faço o exame, tenho dois casos na família e tenho a preocupação redobrada. O último que fiz deu uma alteração na próstata, mas o médico disse que trataria com medicação, posteriormente, houve um aumento e o médico mudou o tratamento e me avisou que, caso não surtisse efeito, teria que fazer uma biopsia, mas garças a Deus o tratamento foi eficaz. Imagine se eu não fizesse a prevenção todos os anos?”, afirmou.

Ainda em seu discurso, Cícero do Santa Maria reforçou a importância do acesso ao tratamento nos postos de saúde. “Se não tiver dinheiro para pagar uma consulta particular, é capaz da pessoa morrer sem atendimento, porque se for procurar urologista no posto de saúde, não vai encontrar e vai ter que esperar um ano por uma consulta. Os governantes precisam ser sensíveis e olhar mais para a população”, cobrou.

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: China Tom