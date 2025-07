O Esporte transforma vidas de jovens no município de Laranjeiras

A Prefeitura de Laranjeiras vem realizando investimentos importantes nas diversas modalidades esportivas e os resultados positivos aparecem, a exemplo da parceria com a Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Os jovens participantes recebem mais do que aulas de natação, ciclismo e corrida. O projeto tem promovido desenvolvimento humano, saúde e socialização.

Os bons exemplos já inspiram outros jovens a ingressar nas práticas esportivas, já que a Prefeitura vem dando apoio às categorias masculina e feminina de futebol de campo, futsal, vôlei, handebol, entre outras modalidades que antes estavam sem visibilidade em outras gestões municipais.

“O Esporte em Laranjeiras vem se destacando nos últimos anos, graças aos investimentos da Prefeitura no apoio aos atletas e na revitalização dos espaços esportivos, assim como, na parceria com empresas privadas, como a UNIGEL, no projeto Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Todos esses conjunto de ações vem despertando nos jovens o interesse pelo esporte, que voltou a sorrir, está on e transformando vidas”, disse o secretário Edvaldo de Santana (Chiozinho).

A secretária-executiva de Esporte, Maurina Cruz citou dois exemplos de jovens, que encontraram no Triathlon, uma nova forma de vida, João Victor Rodrigues Santos, de 16 anos, e Weslaynne Sibelle Bezerra do Nascimento Santos, de 11 anos, que estão se desenvolvendo consideravelmente não só na atividade esportiva, mas também no desempenho escolar.

“Eles, são dois jovens dedicados, que enxergaram no esporte uma nova forma de vida. Desde que ingressaram na escolinha de triathlon, só alcançam conquistas e o desenvolvimento progressivo, seja físico, emocional e até no rendimento escolar. Portanto, essas duas histórias já estão inspirando outros jovens e fazendo a diferença em Laranjeiras. O Esporte é transformador”, acrescentou.

A Escolinha de Triathlon Formando Campeões tem execução do Instituto Escolinha de Triathlon, com apoio da Prefeitura de Laranjeiras e Secretaria Municipal da Juventude, do Desporto e Lazer e é viabilizada pela Lei de Incentivo ao Esporte, programa do Ministério do Esporte e Governo Federal. O patrocinador do núcleo é a empresa UNIGEL, uma das maiores empresas químicas da América Latina e a maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do Brasil.

As atividades da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, foi iniciada em 2015 em Curitiba (PR), é hoje um modelo de formação da modalidade no País. Idealizado pelo atleta olímpico curitibano Juraci Moreira, contempla 1940 crianças e adolescentes em 34 núcleos espalhados por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Espírito

Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Pará e Sergipe.

Por Release Comunicação/ASCOM Prefeitura de Laranjeiras