O maior São João do Brasil é o Forró Caju, diz prefeito Edvaldo Nogueira

“Podemos dizer que tivemos um resultado extremamente positivo do Forró Caju. Milhares de pessoas passaram pela nossa arena em uma festa de muita alegria, segurança e que contou com uma verdadeira mistura de ritmos”. A avaliação foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira ao fazer, na noite desta quinta-feira, 29, um balanço da edição 2023. O evento, consolidado como um dos principais festejos juninos do Nordeste, chegou ao fim com a participação de grande público que se reuniu na praça Hilton Lopes, na noite de São Pedro, para acompanhar as apresentações de Luan Estilizado, Erivaldo de Carira, Adelmário Coelho, Fogo na Saia e Mari Fernandez. Foram contabilizadas 50 mil pessoas no sétimo dia de Forró Caju.

“Foram sete dias de alegria e felicidade. Não tenho dúvida de que o maior São João do Brasil é o Forró Caju. Nossa festa está, a cada dia, mais organizada, mais segura e isso é o que tem atraído esse grande público. Nos preocupamos em preparar um evento para todas as idades, com um portfólio de artistas nacionais e locais, contemplando a todos os gostos, mas, sobretudo, estruturando a arena, entre os mercados, para que as pessoas viessem e se sentissem seguras, que pudessem vivenciar essa experiência mágica que é o Forró Caju, uma festa que preserva a nossa raiz cultural”, destacou Edvaldo.

Ao constatar o sucesso da festa, o gestor da capital lembrou que a edição deste ano foi marcada por recordes recorrentes de público. “Foram registrados números expressivos em todas as noites de festa, em torno de 50, 60 mil, alcançando o ápice na terça-feira, quando tivemos 80 mil pessoas em nossa arena, mostrando a força do Forró Caju. É uma festa que as pessoas aguardam o ano inteiro e que nós temos a grande satisfação de realizar. Este ano, nós consolidamos o novo formato. Iniciamos no dia 12, com a praça General Valadão, depois tivemos o Forró nos Bairros e chegamos a expressão maior nesta praça, onde ocorreram os shows musicais, com esse público maravilhoso que abraçou a nossa festa, mais uma vez”, afirmou.

Edvaldo frisou ainda que outro reflexo da edição 2023 foi o impulsionamento da economia e do turismo na capital sergipana. “Tivemos o maior fluxo de turistas dos últimos anos neste mês de junho. Recebemos visitantes de todos os lugares que vieram a nossa cidade atraídos pelo festejo junino e aproveitaram para conhecer as nossas belezas naturais e culturais, contribuindo para a geração de emprego e renda em diversos setores. Aqui no espaço da festa, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com diversos ambulantes que me agradeceram por terem triplicado o faturamento. Isso prova o quanto a nossa festa é maravilhosa. Isso é o Forró Caju”, comemorou o prefeito.

Ao longo da noite, Edvaldo subiu ao palco em dois momentos. Convidado pelo cantor Luan Estilizado, o prefeito saudou o público e celebrou o sucesso da festa. Com Adelmário Coelho, ele tocou zabumba. Edvaldo também caminhou pela arena, sendo bastante saudado pelo público.

Ao todo, o Forró Caju recebeu 77 atrações, em sete dias de festa. Se apresentaram no palco Luiz Gonzaga 35 artistas de destaque nos cenários nacional e local. Já no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda, foram 42 atrações entre trios pé de serra, cantores e grupos folclóricos.

Luan Estilizado se disse bastante emocionado com a grande recepção do público. “Estou realmente emocionado pela forma como fui recebido. Posso afirmar que foi o show mais importante que já realizei em Aracaju”, declarou.

Planejamento e organização

Para que o Forró Caju fosse realizado, a Prefeitura de Aracaju se preparou por diversos meses. Com a integração dos órgãos, a gestão municipal estruturou um plano operacional com a finalidade de assegurar que o público pudesse se divertir, durante os sete dias, com conforto, tranquilidade e máxima segurança. De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, órgãos estaduais também integraram o plano, em apoio à Prefeitura.

“Tivemos um planejamento dois meses antes com os órgãos municipais e estaduais para que a gente integrasse as forças de segurança, tanto no perímetro interno quanto no perímetro externo, com um policiamento ostensivo para que as pessoas sentissem a sensação de segurança desde o momento que chegassem ao evento. Contamos com 65 câmeras de monitoramento para que não houvesse nenhum ponto de sombra, além de 250 guardas municipais para patrulhar a área e vigilância contratada. Além de garantir a segurança, também nos preocupamos em assegurar serviços de saúde e assistência, com ações completas”, detalhou o secretário.

Com relação ao quesito segurança, o tenente-coronel acrescentou ainda que uma delegacia interativa foi montada dentro do evento, o que tornou a atuação ainda mais efetiva. “Isso permitiu que os boletins de ocorrência fossem registrados no próprio local, com prisões em flagrantes, quando necessário. Na penúltima noite, inclusive, a detecção facial fez o reconhecimento de um foragido, realizamos a prisão em flagrante e ele foi conduzido à delegacia. Então, tudo isso, para curtir a segurança de quem veio curtir o São João e São Pedro no Forró Caju 2023”, completou.

