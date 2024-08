“O povo da Barra confia em nosso jeito de administrar”, afirma Airton Martins

A campanha de Airton Martins (PSD) na disputa pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros tem promovido grandes atos no município com apoio dos barracoqueirenses. No último final de semana, a força da candidatura de Airton ficou ainda mais evidente nas caminhadas realizadas no bairro Olimar e no povoado Olhos D’Água.

Nas duas localidades, a população demonstrou que vai votar no 55, o projeto que vai recolocar a Barra nas mãos do povo. “As nossas primeiras caminhadas foram lindas, transformadas em grandes eventos pela população. Tem sido uma emoção muito grande caminhar por essas ruas e encontrar o meu povo com tanta alegria, carinho e esperança com a nossa candidatura”, afirmou Airton Martins.

O candidato a prefeito atribui todo esse apoio popular ao legado deixado em suas gestões. “E vamos fazer muito mais. Agradeço de coração a cada pessoa que fez questão de estar ao nosso lado, demonstrando apoio ao nosso projeto de retomada do crescimento da Barra dos Coqueiros. Este é um marco importante na nossa jornada até o dia seis de outubro”, disse Airton.

“Reforçamos o nosso compromisso com a construção de uma cidade mais próspera, sustentável e inclusiva. Para isso, vamos promover ações concretas e inovadoras que visam transformar a realidade local. O povo da Barra conhece e confia em nosso jeito de administrar, sempre buscando melhorar a vida das pessoas”, completou Airton Martins.

CS Assessoria & Comunicação