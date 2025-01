O retorno da MADERETA ferveu a cidade no município de Lagarto no final de semana

Depois de quinze anos, aconteceu neste sábado, 25, a 11ª edição da Madereta. O evento foi idealizado pelo deputado estadual Ibrain de Valmir, na gestão de Valmir Monteiro (em memória). A festa virou um marco e teve um retorno triunfal reunindo um número gigantesco de participantes.

A festa virou referência na cidade de Lagarto, onde durante uma década agitou o povo lagartense com os mais diversos ritmos musicais. O retorno da festa era um sonho do ex-prefeito Valmir, que infelizmente não pôde realizar, e foi para homenageá-lo e para devolver a alegria do seu povo, que a Madereta voltou a todo vapor.

Segundo o deputado Ibrain o dia foi de grande emoção. “Hoje, 16 anos depois, é emocionante e gratificante poder organizar o retorno da festa da Madereta, uma celebração que ele idealizou com tanto amor e que marcou a vida de tantos. Reviver essa tradição, agora em sua 11ª edição, é uma maneira de manter vivo o legado dele, celebrando não apenas a cultura que ele tanto valorizou, mas também a alegria que ele sempre quis proporcionar ao povo de Lagarto”, pontuou.

Tem reggae com o Rei, Forró elétrico, muito axé, aquele pagode pra dançar, e o arrocha que não pode faltar. A seleção de artistas foi feita de forma bastante criteriosa, incluindo diversos estilos musicais, como reggae, Forró elétrico, axé, pagode e o arrocha que não podia faltar. Entre os artistas estiveram: Édson Gomes, Raí saia rodada, o Kanalha, Julinho Porradão, Valnejós, Marcelo Balla, Cássio Júnior e Marcelo Lacerda.

Texto e foto assessoria