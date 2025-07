O Sebrae Sergipe realizará no dia15 de julho 2ª edição da Viva Sergipe

O Sebrae Sergipe realizará, na próxima terça-feira, 15 de julho, às 7h, no Centro de Convenções AM Malls, o lançamento e apresentação da programação da 2ª edição da Viva Sergipe, feira voltada para a sergipanidade, que acontecerá entre os dias 16 e 20 de julho.

A Viva Sergipe tem como objetivo mostrar as potencialidades do estado por meio da comercialização de produtos de empresas meramente sergipanas. Além disso, o intuito da feira é promover, valorizar e divulgar o turismo, artesanato, gastronomia, cultura, inovação e empreendedorismo local, fornecendo oportunidades de conexão entre expositores e visitantes.

Durante os dias de evento será criado um ambiente de troca, conhecimento, networking e possibilidade de fechamento de negócios, tendo como foco principal contribuir com o desenvolvimento econômico do estado através do fortalecimento dos pequenos negócios.

Nesta edição, além de trabalhar tópicos da sergipanidade, a feira trará sustentabilidade como um dos seus pilares, através da neutralização da emissão de carbono durante o evento.

Por Yasmin Déda