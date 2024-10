OAB/SE APRESENTARÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, A EMPRESA QUE CONDUZIRÁ AS ELEIÇÕES ON-LINE DA SECCIONAL

Este ano, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizará a eleição para escolha da sua diretoria e conselheiros, para o triênio 2025-2027, de forma 100% on-line. E para explicar como irá funcionar o processo eleitoral e dirimir as dúvidas da advocacia, a Ordem fará a apresentação pública da empresa que conduzirá as eleições online da OAB/SE em 2024.

Na próxima sexta-feira (11), às 10h, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), representantes da Webvoto, empresa contratada para conduzir as eleições on-line, irão explicar como será o processo e todas as medidas de segurança para garantir a lisura, confiabilidade, imparcialidade e veracidade da eleição.

O presidente da Comissão Eleitoral Seccional da OAB/SE, Antônio Eduardo Menezes Oliveira, convida a advocacia, a sociedade e a imprensa a participarem da apresentação para entender como se dará o processo eleitoral da OAB/SE e sanar as dúvidas que existam sobre a eleição on-line.

“Esse é um momento importante para a OAB/SE que está modernizando seu processo eleitoral, deixando a eleição mais célere, democrática, inclusiva e segura. O novo sempre traz dúvidas e questionamentos, por isso, a importância de apresentarmos a empresa contratada, uma empresa homologada pelo Conselho Federal, com experiência comprovada nesse tipo de processo. Nosso objetivo é que a empresa explique à advocacia e à sociedade sergipana como será todo o processo eleitoral e todas as medidas de segurança adotadas para garantir a integridade da eleição”, explica.

A eleição on-line já aconteceu em outras cinco seccionais (Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) em 2021, utilizando o sistema da Webvoto. E este ano, o mesmo sistema será utilizado em 14 seccionais, dentre elas São Paulo, Minas Gerais e novamente o Distrito Federal.

Eleição

No próximo dia 19 de novembro, a advocacia sergipana vai eleger para os próximos três anos a diretoria da OAB/SE, os conselheiros seccionais titulares e suplentes, os conselheiros federais por Sergipe e os dirigentes da CAASE.

Em uma eleição online, o processo ocorre remotamente através de uma plataforma de votação virtual. Os advogados e advogadas poderão votar de qualquer lugar, através do seu tablet, celular ou computador conectado à internet.

O voto online conta com sistema de segurança, com fatores avançados de autenticação e, assim como as urnas eletrônicas, é protegido por assinatura digital e criptografia, o que impede qualquer tentativa de invasão e corrupção.

WebVoto

Webvoto é uma empresa brasileira, com mais de 10 anos de mercado, especializada em votação eletrônica de diversas instituições e órgãos de classe, a exemplo de outros Conselhos Seccionais da OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem e Contabilidade, operadoras de planos de saúde, entre outras instituições.

