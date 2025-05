OAB/SE LANÇARÁ, NESTA QUINTA-FEIRA, EXPOSIÇÃO ITINERANTE EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE SILVÉRIO FONTES

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), em comemoração aos 90 anos da instituição, realizará na próxima quinta-feira, dia 8, o Colóquio em homenagem ao Centenário de Silvério Fontes. Na ocasião, será aberta a Exposição Itinerante que conta a história de vida do intelectual e membro honorário vitalício da OAB/SE.

O Colóquio, que acontecerá às 17h no Plenário da OAB/SE, promoverá um debate sobre a trajetória de Silvério Fontes e sua rica contribuição política, social e cultural para o estado de Sergipe.

Em seguida, será aberta a Exposição Itinerante do Centenário de Silvério Fontes, no Salão Nobre da OAB/SE, que apresentará, por meio de fotos, registros e objetos pessoais da família, a história do professor, filósofo, jurista, historiador e militante.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destaca a importância do legado de Silvério Fontes não apenas para a advocacia, mas para todo o povo sergipano. “Dr. Silvério, que tivemos a honra de tê-lo como presidente da nossa instituição, foi um homem à frente do seu tempo, que se destacou em sua atuação acadêmica, política e social. Através do seu trabalho e atuação, deixou marcas profundas na formação crítica e cultural do nosso estado. A OAB/SE, neste ano em que comemora seus 90 anos, sente-se honrada em poder homenagear Silvério Fontes”, afirma.

A Exposição Itinerante será lançada nesta quinta-feira, dia 8, e permanecerá até o mês de dezembro. Além da sede da Ordem, a exposição percorrerá unidades de ensino no estado e as sedes das regionais da OAB/SE.

Silvério Fontes

Natural de Aracaju, José Silvério Leite Fontes nasceu em 6 de abril de 1925. Foi professor do ensino médio e superior, tornando-se referência na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, onde ensinou Ética Jurídica e foi responsável por implementar a prática forense, algo raro para a época.

Silvério foi presidente da OAB/SE entre os anos de 1987 e 1988. Autor de diversos textos importantes, membro da Academia Sergipana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, espaços nos quais colaborou na preservação e no debate da memória sergipana.

Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE