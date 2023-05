OAB/SE realizará na próxima segunda-feira, 29, o “Projeto Advocacia Sem Assédio”

As Comissões em Defesa dos Diretos da Mulher e das Prerrogativas, além do Comitê do Combate ao Assédio Moral e Sexual da OAB/SE irão realizar na próxima segunda-feira (29), o “Projeto Advocacia Sem Assédio”. Um dia de luta contra essa prática abusiva.

Pela manhã, das 8h às 13h, serão realizadas blitz em frente aos Fóruns de Aracaju e das Regionais de Sergipe, com o intuito de combater as práticas de assédio contra mulheres advogadas no âmbito jurídico. À tarde, das 16h às 18h, acontece um ato na Praça Getúlio Vargas, em frente à sede da OAB/SE, em Aracaju.