Obra da creche no Parque dos Faróis completa 10 anos sem conclusão e segue paralisada

As mães que moram no Parque dos Faróis sonham em ter a oportunidade de colocar seus filhos em uma creche pública. A tão sonhada obra de construção da creche no Parque dos Faróis completa 10 anos sem conclusão e segue paralisada.

As informações no sistema do Ministério da Educação são de que a obra possuem 34% da estrutura executada e com a situação de paralisada. O convênio para a construção da creche no bairro de Nossa Senhora do Socorro foi assinado em 2013 na gestão do ex-prefeito Fábio Henrique.

De lá para cá, já se passaram 10 anos e três gestões municipais – o ex-prefeito Fábio Henrique com dois mandatos e o atual prefeito que está em seu segundo mandato – e nenhum gestor municipal conseguiu finalizar a obra e entregar a população. Segundo dados do MEC, o fim da vigência do termo de convênio finaliza em outubro deste ano.

O valor da obra pactuada entre a União e o Município foi de R$ 1.181.1.61,45

Para a moradora do bairro, Guaraciara Santos, “uma creche no bairro é de grande valia já que as mães precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos ou condições de pagar um hotelzinho, que por sinal o custo é alto. Muitas mães, às vezes, são obrigadas a deixarem seus filhos sozinhos em casa por não ter condições de pagar 300 reais ou mais na mensalidade para que os filhos fiquem em um hotelzinho ou em uma escolar particular. Fico decepcionada de ver uma obra que tem mais de dez anos que não saiu do papel, ou seja, iniciou, mas não anda”.

Fonte e foto: Uilliam Pinheiro