Obra de anel viário de Itabaianinha terá sessão no dia 3 de outubro

Uma das obras mais aguardadas do Governo do Estado está em fase de licitação e deve resultar em um grande salto de desenvolvimento na região Centro-Sul: o anel viário de Itabaianinha. Com orçamento de aproximadamente R$ 56 milhões, a obra tem prazo de execução de 365 dias e interessados podem encaminhar as propostas até o dia 3 de outubro, quando acontece a sessão eletrônica, a partir das 8h30. O edital está disponível no site do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e também nos endereços eletrônicos www.licitanet.com.br e www.pncp.gov.br/app/editais.

De acordo com o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, a obra evidencia o avanço em melhorias da infraestrutura viária do estado. “A região Centro-Sul tem as próprias potencialidades econômicas e, observando essa necessidade de garantir uma trafegabilidade segura e moderna, vamos ampliar o anel viário de Itabaianinha, com a utilização de uma técnica moderna e resistente, que contribuirá significativamente para o desenvolvimento local”, afirmou.

O projeto do rodoanel prevê a implantação e pavimentação em concreto dos contornos Sul, Norte/Oeste e Sul/Leste no município de Itabaianinha, totalizando uma extensão de quase 16km de via para melhor mobilidade urbana e escoamento de cargas na região. “Vamos recuperar o anel viário, ampliando a estrutura da via e melhorando a qualidade do pavimento, com a utilização de concreto armado, tecnologia reforçada e moderna, que alia concreto e barras de aço, garantindo maior resistência e durabilidade da via”, explicou o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque.

Para garantir a trafegabilidade segura até que seja iniciada a execução da obra, o DER/SE, por meio da Diretoria de Operações, iniciou a recuperação do pavimento nesta semana. “Começamos os serviços com a limpeza da localidade, na via acesso ao município, na Rodovia SE-290, e iremos realizar uma ampla operação tapa-buraco para que possamos garantir um tráfego seguro até a realização da obra que irá ampliar esse grande e importante acesso do nosso estado”, disse o diretor de Operações, Vinícius Andrade.