Obra de revitalização do Complexo Cultural Gonzagão avança para a fase final

Faltando poucos dias para o início oficial do ciclo junino em Sergipe, o Complexo Cultural Gonzagão, conhecido como a “Casa do Forró Sergipano”, entrou na fase final de sua revitalização, iniciada em abril de 2024, a tempo de receber os tradicionais festejos juninos: o Concurso de Quadrilhas e, de forma inédita, o Forró do Gonzagão, programado para o mês de julho. O equipamento é patrimônio do Governo de Sergipe, administrado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e recebe um investimento de R$ 1.599.411,15, com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, as melhorias focam, principalmente, na acessibilidade e na pavimentação, para garantir mais conforto e segurança para os visitantes. “O Gonzagão está totalmente revitalizado, por determinação do governador Fábio Mitidieri, que assumiu esse compromisso durante o Concurso de Quadrilhas do ano passado. Temos a alegria de finalizar uma obra que deu nova cara e visibilidade ao espaço, além de incluir importantes melhorias em acessibilidade que, antes, eram um ponto deficitário. Estamos muito felizes com esse resultado e com a satisfação da população ao receber mais essa importante revitalização”, afirma.

A diretora do Gonzagão, Sandra Barbosa, comemora o avanço das obras. “É uma satisfação contemplar as melhorias estruturais e a beleza de manter vivos os elementos culturais deste lugar. Vamos ter os tradicionais concursos de quadrilhas de 24 a 29 de junho e, durante todo o mês de julho, uma programação intensa de forró às sextas e aos sábados”, destaca.

Com forte apelo da comunidade de fiéis forrozeiros, Sandra também destaca as expectativas para o momento da entrega. “É com muito orgulho que a comunidade vai receber esse espaço de braços abertos. Aqui é a casa do povo, é a casa da cultura. Vêm aí vários projetos que mantêm viva a tradição dessa casa do forró. Junho e julho prometem, e estamos muito felizes”, completa.

Entre as melhorias estruturais estão a pintura dos muros e estruturas metálicas, envernizamento das madeiras, manutenção completa do telhado, além da instalação de uma nova caixa acústica no palco, garantindo conforto sonoro para o público e a vizinhança. O piso foi substituído por material de alta resistência e todo o sistema hidráulico, elétrico, de abastecimento de água e combate a incêndio foi revisado.

Pensando no bem-estar dos frequentadores, a revitalização também contemplou paisagismo com jardins laterais e, pela primeira vez, a implantação de uma praça. O telhado do espaço Gonzaguinha também foi restaurado, a bilheteria ganhou novo revestimento, a entrada principal recebeu pavimentação nova e todos os elementos em pedra passaram por limpeza especializada.

A acessibilidade foi uma das prioridades desta revitalização. O projeto contemplou a implantação de calçadas adaptadas, piso tátil direcional e sinalizações de alerta distribuídas por toda a área externa do Gonzagão, garantindo mais segurança, conforto e inclusão para todos os frequentadores.

A arte também ganhou destaque em cada espaço do equipamento cultural. Foram realizadas a restauração das obras do artista Eurico Luiz e da estátua de Luiz Gonzaga, além de intervenções em grafite que valorizam a cultura popular sergipana, homenageando mestres e grupos folclóricos.

As novas pinturas foram concebidas pelos artistas Feyk Johny e Korea, que trouxeram o olhar da arte urbana para o ambiente, como ressalta Feyk. “Já fazem sete anos desde que pintamos aqui e, hoje, retornamos. Isso é muito importante para nós, como artistas e grafiteiros: esse espaço que o estado nos concede é extremamente relevante para a nossa cultura. É muito bom participar deste projeto, poder trazer a arte da rua para esse ambiente, com muita cor e vida”, destaca. “Como artistas de rua, estamos sempre mostrando o que gostamos de fazer. Ter um espaço tão importante como o Gonzagão é uma grande oportunidade”, complementa Korea.

