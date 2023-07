Obra do Recanto da Paz provocará alterações no trânsito da avenida Júlio César Leite, no bairro Aeroporto em Aracaju a partir de quarta-feira

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realizará, a partir da próxima quarta-feira, 12, a implantação das galerias da rede de drenagem da obra de infraestrutura da comunidade Recanto da Paz, no bairro Aeroporto.

Isso acarretará na interrupção parcial do trânsito na avenida Júlio César Leite por um período aproximado de dez dias, uma vez que a Obra do Recanto da Paz provocará alterações no trânsito da avenida Júlio César Leite, no bairro Aeroporto a partir de quarta

As galerias irão atravessar a avenida para promover a ligação da rede de drenagem da comunidade com um canal existente dentro do Aeroporto de Aracaju. O serviço será dividido em duas etapas, com interdição em meia-pista.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, informa que, durante a execução da obra, o fluxo de veículos ficará em meia-pista na avenida Senador Júlio César Leite, no bairro Aeroporto. Agentes de trânsito da SMTT estarão no local, auxiliando o fluxo. A SMTT recomenda aos condutores que redobrem a atenção ao trafegarem pela região.

Foto: Ascom/Emurb