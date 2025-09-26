Obras da Rota Leite e da Rodovia SE-135 em Porto da Folha avançam

O primeiro trecho da Rota do Leite, a Rodovia SE-175, mais conhecida como estrada da Jibóia, em Gararu, município do alto sertão sergipano, está 96% concluída. O governador Fábio Mitidieri esteve nesta quinta-feira, 25, no povoado Jibóia (SE-200) para vistoriar a execução do empreendimento.

“Falta apenas a sinalização. Esse primeiro trecho está 96% concluído. Aqui, são 6 km de extensão, um investimento de R$ 10,3 milhões nesta etapa e R$ 122 milhões no total. Um sonho dividido em quatro etapas que começa a se realizar. A primeira está praticamente concluída, a segunda e a quarta iniciadas e a terceira logo começaremos”, afirmou o governador, que, enquanto deputado federal, já havia destinado emenda parlamentar para a Rota do Leite.

“Isso aqui é a realização de um sonho. Em nome da prefeita Zete, quero agradecer ao governador Fábio. Futuramente queremos realizar outro sonho, que é a Rota da Fé. Mas estamos empenhados em concluir essa Rota primeiro”, declarou o vice-prefeito de Gararu, Rogério Santos.

O diretor Técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, enfatizou que o Governo do Estado tem o compromisso de melhorar a infraestrutura rodoviária de Sergipe. “Nosso objetivo é entregar uma obra de qualidade, que traga mais segurança e facilite o escoamento da produção agrícola da região da Rota do Leite. A construção da rodovia do entroncamento do povoado Linda França, em Porto da Folha, também é fundamental para conectar comunidades e impulsionar o desenvolvimento local. Com aproximadamente 6,55 km de extensão, a via vai impactar positivamente a vida de centenas de moradores, oferecendo uma nova alternativa de trânsito e impulsionar a economia da região,” destacou.

Rota do Leite

Além de Gararu, a Rota do Leite também percorrerá as cidades de Graccho Cardoso, Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, o que solidifica o projeto de desenvolvimento econômico e social do Governo do Estado para a região.

Com investimento total de mais de R$ 122 milhões, a obra inclui a pavimentação asfáltica de 55,58 quilômetros da rodovia e contempla diversas etapas, como a construção de acessos e a melhoria da infraestrutura nas propriedades rurais. A bacia leiteira do alto sertão sergipano é composta por sete municípios que, juntos, somam mais de 212.280 animais.

Dividida em quatro etapas, o primeiro trecho da Rota do Leite vai do entroncamento com a Rodovia SE-200, no povoado Jiboia, até o povoado Lagoa dos Porcos, ambos em Gararu, e já está com 96% de conclusão. Já o segundo trecho engloba do povoado Lagoa dos Porcos até o povoado Pias, e está em fase de mobilização para iniciar a terraplenagem. O terceiro trecho vai do povoado Pias até o entroncamento com a Rodovia SE-170, em Feira Nova, no médio sertão sergipano, em fase de conclusão da licitação. Por fim, o quarto trecho sai do povoado Mesinha e vai até o município de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão, e se encontra em fase inicial de terraplanagem.

Porto da Folha

Ainda nesta quinta-feira, o governador visitou a obra da Rodovia SE-135, que ligará os povoados Lagoa da Volta e Linda França, no município de Porto da Folha, no alto sertão do estado. O projeto contempla a implantação e pavimentação do segmento da Rodovia SE-315, trecho do entroncamento do povoado Linda França com o município de Porto da Folha (SE-179), e tem extensão aproximada de 6,55 km, um investimento da ordem de R$ 12.591.300,00.

Inserida no Pró-Rodovias, a obra faz parte de um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia (Avança Sergipe). A execução, que é de responsabilidade do DER/SE, tem como objetivo contribuir significativamente para o desenvolvimento da região, facilitando a mobilidade dos moradores, garantindo vias mais seguras e confortáveis para a população porto-folhense e região.

Foto: Reinaldo Moura