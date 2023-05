Obras de manutenção da ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros serão concluídas na próxima segunda-feira

As obras de manutenção da ponte ligado Aracaju à Barra dos Coqueiros serão concluídas na próxima segunda-feira (15), liberando o tráfego total. Com investimentos no valor de R$ 8,1 milhões, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) realizou a substituição dos 14 pontos onde ficam as juntas de dilatação nos dois sentidos das pistas de rolamento da ponte. A obra que estava prevista para ser entregue no mês de julho, foi antecipada para maio, graças ao novo cronograma de execução que tornou o serviço mais célere.

De acordo com o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, a obra, que estava prevista para ser entregue no mês de julho, foi antecipada para maio, graças ao novo cronograma de execução que tornou o serviço mais célere. Conforme Luiz Roberto, a substituição do material de concreto por grout foi a mais assertiva, pois reduziu o tempo de cura das juntas de dilatação, encurtando o tempo do serviço.

“Antes dessa obra acontecer na ponte, nós já sentíamos o perigo, porque era perceptível que as juntas estavam velhas, com vários pontos que causavam perda de pneu de carro, cortava de um jeito que nem o borracheiro salvava. Conheço gente que teve muito prejuízo. É uma ponte que, até onde sei, nunca recebeu um serviço desse. Então, foi necessário demais, apesar dos transtornos no trânsito”, opinou a moradora do município da Barra dos Coqueiros, Margarida Borges, que diariamente utiliza o acesso para trabalhar e levar o filho à escola em Aracaju.

O diretor técnico do DER, Igor Albuquerque, confirmou: “Essa ponte foi inaugurada em 2006 e de lá pra cá foram feitos alguns serviços de manutenção, mas com relação às juntas de dilatação essa foi a primeira vez depois de quase 17 anos de inaugurada. Então, houve essa necessidade. A população contará, a partir de segunda-feira, com maior conforto e segurança no principal meio de acesso ao Litoral Norte sergipano”, garantiu.

Fonte e foto: Secom