OBRAS DO “ACELERA SERGIPE” AVANÇAM NO SUL DO ESTADO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO E SOMAM MAIS DE R$ 8 MI

As obras do programa ‘Acelera Sergipe’, executadas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), seguem avançando no sul sergipano de acordo com o cronograma previsto. Nesta sexta-feira, 23, o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, percorreu dois municípios da região para acompanhar de perto o andamento de importantes intervenções.

A primeira parada foi no município de Boquim, onde estão em andamento os serviços de reforma do Estádio João Trindade Santos, o Trindadão. Com investimento de R$ 3,1 milhões, a obra mobiliza profissionais em diversas etapas simultâneas, como chapisco e reboco de muros, alvenaria de pedra na arquibancada 2, escavação das fundações das arquibancadas 3 e 4, além da limpeza da área externa.

O secretário também visitou o terreno cotado para abrigar o novo mercado municipal de Boquim, obra que integra o escopo do ‘Acelera Sergipe’. Outro ponto da agenda foi a estrada da Lagoa, que interliga povoados como Miguel dos Anjos e Olhos D’Água, e deverá futuramente se transformar em uma rodovia pavimentada pelo Governo do Estado.

Para o prefeito de Boquim, Jackson Costa Santos, a presença da equipe estadual reforça a confiança na execução das obras. “O Governo de Sergipe tem se mostrado sensível com as necessidades do município, e quando um gestor vem conferir de perto o andamento das obras sentimos mais confiança e a certeza de que ela terá celeridade”, declarou.

Mais melhorias

Em Tomar do Geru, as atenções se voltaram para a construção do novo mercado municipal, uma intervenção orçada em R$ 5,8 milhões. Atualmente, cerca de 30 trabalhadores atuam na demolição de alvenaria de pedra e na execução de uma das escadarias laterais da edificação.

A expectativa é alta entre os comerciantes locais, como contou Rinaldo Reis, que trabalha com venda de frutas. “Só temos a agradecer ao Governo do Estado, pois a população geruense esperava muito por essa obra, que quando estiver concluída facilitará o nosso trabalho e ampliará ainda mais o comércio e a nossa feira”, afirmou.

Durante a visita, o secretário Luiz Roberto reforçou a importância do acompanhamento técnico rigoroso nas obras públicas. “Fazemos questão de visitar as intervenções em execução não apenas para conferir in loco o andamento de cada uma delas, mas também verificar se as empresas estão realizando os serviços de acordo com o contrato firmado junto ao Governo do Estado, e ainda pedir para que o cronograma seja fielmente cumprido”, explicou.

Mesmo com as chuvas intensas registradas nas últimas semanas no estado, especialmente no sul sergipano, o titular da Sedurbi destacou que os trabalhos seguem dentro da normalidade. “Apesar das chuvas em grande quantidade ocorridas nas últimas semanas, principalmente no sul do estado, tanto o estádio Trindadão em Boquim quanto o mercado municipal em Tomar do Geru estão com as frentes de trabalho dentro da sua normalidade, pressupondo assim que as obras serão concluídas no prazo previsto”, avaliou.

