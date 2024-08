Obras do Residencial Mangabeiras estão em fase final de acabamento

O sonho da casa própria está cada vez mais próximo de se tornar realidade para as 1.320 famílias aracajuanas contempladas no Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres. Um dos maiores projetos habitacionais da história da capital sergipana, o novo conjunto habitacional do bairro 17 de Março, edificado onde antes existia uma ocupação insalubre e subumana, está em fase final de construção para garantir dignidade e qualidade de vida a toda uma comunidade.

A obra, capitaneada pela Prefeitura de Aracaju e executada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), apresenta um avanço significativo. O projeto conta com recursos do Programa Pró-Moradia, do Governo Federal, e representa um investimento superior a R$ 124 milhões. Desses, R$ 117 milhões vêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com uma contrapartida de R$ 7,9 milhões do Município, destinados ao aluguel social.

De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, o impacto da transformação social viabilizada por esse projeto “é algo que só quem conheceu a antiga ocupação Mangabeiras pode realmente compreender”. “Estamos falando de mais de 1.300 famílias que, além de receberem uma moradia digna, terão acesso na própria comunidade a uma Escola Municipal de Educação Infantil e a duas praças, uma das quais já está em construção. Com essa obra de infraestrutura, estamos não apenas mudando o cenário urbano, mas proporcionando uma nova vida para essas famílias, as quais terão uma moradia estruturada, digna e com qualidade de vida”, afirmou o gestor.

Residencial Mangabeiras

O projeto do Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres é amplo e ambicioso, executado em cinco lotes, cada um com cerca de 230 casas. A infraestrutura não se limita às habitações e inclui redes de drenagem pluvial, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e passeios em concreto com acessibilidade.

Além disso, contemplou a construção de 19 ruas com pistas de rolamento de oito metros de largura, com calçadas de dois metros em cada lado, proporcionando um ambiente urbano acessível e seguro para os futuros moradores.

Um dos diferenciais do projeto é a criação da Reserva Extrativista (Resex) Mangabeiras, que ocupa uma área de 94 mil m², uma iniciativa inédita que alia a preservação da mangabeira, árvore símbolo de Sergipe, e garante o manejo sustentável do fruto, gerando renda para a comunidade extrativista local.

Para viabilizar a realização do projeto, em 2020 a gestão municipal conduziu um trabalho cuidadoso de realocação das famílias que viviam na ocupação Mangabeiras, oferecendo-lhes aluguel social e garantindo moradia provisória até a entrega das novas casas.

Além desse suporte, a Prefeitura de Aracaju desenvolve, desde então, um Projeto de Trabalho Social (PTS) junto às famílias, promovendo um trabalho contínuo de inclusão social, com cursos de capacitação profissional, rodas de conversa e ações sobre educação patrimonial, sanitária e ambiental.

Foto Michel de Oliveira

Por Lucas Silva