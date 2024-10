Obras estruturantes do Governo do Estado aceleram desenvolvimento em Pedrinhas

O município de Pedrinhas, conhecido como importante polo da citricultura sergipana, está em franco desenvolvimento impulsionado pelas obras de pavimentação granítica e asfáltica que o Governo do Estado tem realizado em diversas ruas do local nos últimos 22 meses. Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e promover qualidade de vida, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) já concluiu mais de 15 mil metros quadrados (m²) de pavimentação asfáltica, além de estarem em andamento com 7 mil m² de pavimentação granítica. E ainda mais obras foram anunciadas nesta quarta-feira, 30, durante a 35ª edição do programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, realizada no município.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri deu ordem de serviço para 5 mil m² de pavimentação em paralelepípedo e outros 5 mil m² de pavimentação asfáltica em mais ruas, totalizando 10 mil m² de melhorias adicionais para a população, ou seja, uma nova fase que irá transformar ainda mais a infraestrutura local. “Somando todos esses investimentos, a gente tem aqui mais de R$ 3 milhões para o município. Cada metro de pavimentação representa mais qualidade de vida e acessibilidade para os moradores. O objetivo é que essa infraestrutura sustente o crescimento da cidade, permitindo que Pedrinhas prospere em todas as áreas”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque.

As mudanças na cidade já são perceptíveis para quem visita e, principalmente, para quem vive e trabalha em Pedrinhas. A dona de casa Edjane dos Santos apontou que as obras do Governo do Estado estão transformando a vida dos moradores. “A gente pediu a Deus que mandasse alguém para nos ajudar, e esse dia chegou. Agora está melhor, dá até para andar de bicicleta, e os filhos podem brincar na rua. Está excelente. Só coisas boas para falar”, disse.

Para o aposentado Grenaldo dos Anjos, que veio de Lagarto visitar a cunhada em Pedrinhas, a cidade agora está mais desenvolvida e melhor de transitar. “Está mais organizada e segura para o transporte. Isso faz uma grande diferença no dia a dia. Chegar aqui e ver a rua da irmã da minha esposa asfaltada dá uma alegria danada”, avaliou.

Jailson Alves dos Santos é morador de Pedrinhas desde que nasceu e está esperançoso em ver o progresso chegando ao seu bairro, que está ficando mais bonito com obra de pavimentação granítica que está sendo realizada pelo Governo do Estado. “Minha alegria é ficar vendo da porta da minha casa eles trabalhando. Estou muito feliz. Meu filho mora fora e vem agora no final do ano me visitar, imagine a alegria dele também”, vibrou.

Foto: Marcos Rodrigues