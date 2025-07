OBRAS EXECUTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE NO BAIXO SÃO FRANCISCO SÃO FISCALIZADAS PELA SEDURBI

Em continuidade ao cronograma de fiscalização dos empreendimentos estruturantes executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), o secretário Luiz Roberto Dantas e uma equipe técnica da Coordenadoria de Obras Públicas (Coop) realizou nesta quinta-feira, 24, visitas às obras em quatro municípios da região do baixo São Francisco.

A primeira parada foi em Pacatuba. Lá, a equipe visitou algumas ruas da cidade que receberam pavimentação asfáltica, totalizando 35.000 metros quadrados (m²) e R$ 2.647.050,00 em investimentos, e também o mercado municipal, que passará por ampliação e reforma, por meio do programa ‘Acelera Sergipe’, e que já em fase de licitação.

Em Brejo Grande, os técnicos e o secretário da Sedurbi conferiram in loco o andamento da urbanização da entrada da cidade às margens da Rodovia SE-204, que recebe investimentos na ordem de R$ 1,6 milhão, e compreende a implantação do acostamento, construção de passeio com acessibilidade nos dois lados, instalação de pórtico e construção de uma pequena praça. Também foi visitado o local onde será construído por meio do ‘Acelera Sergipe’, a primeira etapa da Orla Jovino Tojal.

Morador da cidade, o autônomo Jamisson Ramos Lima, 28 anos, disse estar contente com as intervenções. “Estou gostando de ver esses serviços, quando estiverem prontos, quem vier ou passar por aqui vai ter outra impressão, e com a construção da orla, a cidade vai ficar mais bonita e isso é bom pra todo mundo”, comemorou.

No município de Ilha das Flores, foram visitados a recuperação da contenção da Orla e o trecho entre a sede municipal e o povoado Serrão, onde será implantada uma rede de iluminação.

Residente na avenida que margeia a orla, a comerciante e pescadora, Andreza Maria dos Santos, 28 anos, mostrou-se satisfeita. “Ainda bem que o Governo está fazendo essa obra. Uma parte do muro de contenção desabou e nós que moramos aqui ficamos temerosos, pois há muitos anos atrás houve uma cheia do rio e a água invadiu várias ruas. Agora estamos mais tranquilos”, afirmou.

O ponto final das fiscalizações ocorreu em Neópolis. Na capital sergipana do frevo, Luiz Roberto e a equipe da secretaria visitaram a pavimentação asfáltica executada em ruas dos conjuntos Cohab I, II e III e a Vila Operária no Povoado Passagem, onde está sendo executados 10.000 m² de pavimentação granítica.

Residente no Conjunto Cohab II, o diarista Sérgio Alves Santos, 55 anos, contou que a pavimentação mudou para melhor o dia a dia dos moradores. “Facilitou demais para nós andarmos de bicicleta, moto, carro e até para as pessoas que circulam a pé, sem contar que a aparência dos conjuntos está muito mais bonita”, frisou.

Segundo Luiz Roberto Dantas, as visitas foram satisfatórias. “Seguindo a orientação do governador Fábio Mitidieri, no nosso dia de fiscal no baixo São Francisco, pudemos verificar de perto o andamento das obras, vimos algumas concluídas, comprovamos a satisfação dos moradores beneficiados e ainda fizemos uma reunião com a secretaria de Obras de Neópolis a fim de ajustarmos alguns projetos para que eles sejam encaminhados à Sedurbi o mais breve possível”, ressaltou.

Foto: Ascom/Sedurbi