Obras na ponte Aracaju/Barra causam interdições a partir desta segunda

Motoristas e pedestres que utilizam a Ponte Construtor João Alves, entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, devem ficar atentos às interdições no trânsito, a partir desta segunda-feira (25).

As obras, uma parceria entre o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e a Energisa, devem durar até o final de setembro.

As intervenções ocorrerão diariamente, das 9h às 15h, e são necessárias para que a empresa distribuidora de energia possa reforçar o sistema elétrico da região, garantindo maior confiabilidade no serviço. O trecho contará com sinalização reforçada para orientar os motoristas e equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) estarão presentes para auxiliar na fluidez do trânsito e garantir a segurança.

O diretor de Trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, reforça a importância da atenção redobrada ao circular pela área interditada. “Essas intervenções são necessárias para reforçar a infraestrutura de energia na região. Alertamos condutores e pedestres sobre a importância de redobrar a atenção e respeitar a sinalização e a velocidade indicada, para garantir a segurança de todos durante o período das obras,” enfatizou.

O gerente da Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, explicou que a Energisa Sergipe iniciou um conjunto de obras, melhorias e modernização na rede elétrica para reforçar a qualidade do fornecimento de energia no município da Barra dos Coqueiros. “Esses investimentos buscam acompanhar o desenvolvimento imobiliário, turístico e econômico da cidade. Trata-se de um conjunto de obras e ações de melhorias importantes que beneficiarão a Barra dos Coqueiros e proporcionará aos moradores da região mais segurança, eficiência e qualidade no fornecimento de energia”, pontuou.

Detalhes do tráfego

As interdições serão parciais e afetarão principalmente quem se desloca no sentido Barra dos Coqueiros/Aracaju:

– ⁠Bloqueio parcial da via no sentido Barra dos Coqueiros/Aracaju, sendo o tráfego feito somente pela faixa à esquerda.

– Interdição total da passarela e ciclovia no sentido Barra dos Coqueiros/Aracaju, ficando o outro lado totalmente livre para a passagem de pedestres e bicicletas.

