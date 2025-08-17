Obras no povoado Curralinho levarão água tratada para mais de 20 mil pessoas de Poço Redondo

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) avança com uma das mais importantes obras de abastecimento de água do alto sertão. No povoado Curralinho, município de Poço Redondo, já está em execução a implantação da captação, da adutora de água bruta e da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que irão atender a sede municipal, assentamentos e povoados, beneficiando diretamente uma população superior a 20 mil pessoas.

Com investimento de R$ 11.150.341,75 em recursos próprios, a obra tem previsão de conclusão para final de outubro de 2025. Até o momento, mais de 30% dos serviços já foram concluídos, marcando um avanço significativo na transformação da realidade local.

Morador do povoado Curralinho, o agricultor Cícero Santos conta os dias para a água chegar em sua torneira. “A gente passou a vida inteira sofrendo com a falta de água. Era caminhão-pipa, era balde na cabeça, era pedir favor pra vizinho com cisterna. Agora, com essa obra da Deso, a esperança chegou. Saber que vai ter água na torneira é ver que vai mudar a nossa vida, vai mudar a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Essa obra é uma bênção para o sertão”.

O presidente da Deso, Luciano Goes, destacou a dimensão histórica do empreendimento.“Mais do que uma obra, estamos levando dignidade, qualidade de vida e um futuro digno ao povo de Poço Redondo. É o fim de um problema que atravessou gerações e que agora encontra resposta definitiva com responsabilidade e compromisso da Deso, junto ao Governo de Sergipe. Esse é um investimento feito com recursos próprios, com orgulho e determinação para transformar a vida de milhares de famílias do sertão sergipano”.

Sobre a obra

O sistema está sendo construído com o objetivo de garantir eficiência, modernidade e segurança hídrica, sendo composto por diversos equipamentos. A captação é equipada com flutuantes metálicos e um conjunto de motobombas anfíbias, com vazão de 40 litros por segundo. A água é transportada por meio de uma adutora de água bruta, composta por uma rede de 513 metros de extensão e 250 milímetros de diâmetro, utilizando tubos de PVC. A Estação de Tratamento de Água inclui floculador, decantador, filtro descendente, tanque de lodo, leito de secagem e um reservatório com capacidade para armazenar 500 mil litros de água tratada.

Foto: Ascom/ Deso