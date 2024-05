OdontoSesc chega ao município de Divina Pastora e atenderá até o dia 20 de junho

A unidade móvel OdontoSesc chegou ao município de Divina Pastora na manhã desta terça-feira (21) para atender a população gratuitamente. A iniciativa é fruto do convênio entre o Sesc e a prefeitura municipal. Até o dia 20 de junho a equipe de dentistas irá realizar diversos procedimentos odontológicos e deixar o sorriso da comunidade mais saudável.

A solenidade de assinatura do convênio contou com a participação da coordenadora do Programa de Saúde do Sesc, Thereza Romeiro, a prefeita Maria Clara Ribeiro Prado Rollemberg, além do secretário municipal de saúde, Eraldo Ferreira Maciel, e demais servidores municipais e equipe técnica do Sesc.

A unidade é composta por quatro consultórios odontológicos, equipados com ultrassom dentário, aparelho de radiografia, fotopolimerizadores, barreiras estabilizadoras de ar, cubas ultrassônicas, autoclaves para esterilização de equipamentos, ar-condicionado e elevador para acesso de portadores de deficiência.

O OdontoSesc realizará serviços de extração dental, profilaxia, periodontia, restauração dentária e aplicação tópica de flúor.

Sob direção de Aparecida Farias, o Sesc Sergipe conta com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

Por Comunicação Sesc