O Sesc realiza dia 22/11, das 13 às 17h, no auditório do Sesc Comércio, a oficina de música ‘Ritmos Sergipanos dos Povos de Matriz Africana’, com o Mestre Saci Quilombola e participações de Edilson Iborinan e Negoh Percussa.

As inscrições estão abertas nas Centrais de Atendimento do Sesc e o investimento é uma taxa única de R$ 35,00 para todos os públicos.

O Sesc Comércio fica na Av. Otoniel Dórea, 464, Centro de Aracaju.

Sesc/Se