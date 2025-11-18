Oficinas culturais destacam força e ancestralidade negra no Sambalá na Bica, em São Cristóvão 

Edição especial de um dos principais eventos afro-brasileiros de Sergipe marca a abertura da edição 2025 do Fasc

As oficinas que abrem a programação do Sambalá na Bica, nesta quinta-feira, 20, vão marcar o início do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025 com a força dos saberes e fazeres afro-brasileiros. Realizadas das 9h às 11h, na Bica dos Pintos, elas antecedem a programação musical que segue das 11h até às 18h. A edição especial acontece no Dia da Consciência Negra, reforçando a data como momento de reflexão, celebração e reconhecimento da arte e da cultura negra.

A oficina de ritmos afro-brasileiros será conduzida pela coreógrafa e professora de dança Michelle Pereira, que destacou a importância de iniciar o festival com uma atividade dedicada à ancestralidade. “A oficina será uma celebração da cultura afro-brasileira, onde vamos explorar ritmos, movimento e a rica história que permeia a dança afro”, afirmou.

Para ela, vivenciar essa experiência no Dia da Consciência Negra tem um peso simbólico fundamental. “Esse dia nos convida a refletir sobre a luta e as conquistas da população negra no Brasil, além de promover o respeito e a valorização da diversidade. Acredito muito que as pessoas vão ter a oportunidade de aprender, entender um pouco da nossa história e também dançar e se movimentar, celebrando a nossa cultura”, enfatiza.

Na culinária, a oficina será ministrada por Daiane Oliver, que ensinará o preparo do acarajé, prato símbolo da tradição afro-brasileira. Para ela, apresentar essa receita ao público é uma forma de valorizar a ancestralidade presente tanto na gastronomia quanto na religiosidade. “O acarajé é uma comida muito importante, carrega um significado espiritual muito forte. A oficina será um momento de troca, mostrando um pouco da nossa cultura através da culinária de terreiro”, destaca.

Após as oficinas, o Sambalá na Bica continuará durante todo o dia, até às 18h30, com shows e apresentações musicais de Afoxé de Odé, Samba de Meia Hora, Afoxé Di Preto e Bruninho.

Sobre o evento

O Sambalá é uma celebração cultural de matriz afro-brasileira realizada pelo Ilê Asé Alarokê que reúne música, dança, culinária, cortejos e oficinas formativas. A edição especial no Fasc é realizada com recursos do Edital nº 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), voltado à realização de festivais, feiras e mostras culturais, sob execução da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Conta, também, com o apoio da Prefeitura de São Cristóvão.

Programação

9h às 11h – Oficinas: percussão afro, dança afro-brasileira e culinária afro-brasileira

11h00 – 12h20: Afoxé de Odé

13h40 – 14h10: Samba de Meia Hora

14h10 – 14h40: Cortejo Descidão dos Quilombolas (1ª Intervenção)

15h – 16h20: Afoxé Di Preto

16h20 – 16h50: Cortejo “Descidão dos Quilombolas” (2ª Intervenção)

17h10 – 18h30: Bruninho

Texto e foto Tirzah Braga