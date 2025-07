Oito ônibus com ar-condicionado passam a integrar a frota de Socorro

Entrega faz parte das ações em comemoração aos 161 anos do município

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria da Mobilidade Urbana, entregou, nesta quarta-feira (2), oito ônibus equipados com ar-condicionado para reforçar a frota e levar mais conforto e qualidade aos usuários de oito linhas que circulam pela cidade. A entrega foi feita com o apoio do Consórcio do Transporte Metropolitano da Grande Aracaju.

Os veículos chegam como um presente de aniversário para o município e para os socorrenses. “Dando continuidade às comemorações do aniversário de 161 anos do município de Socorro, recebemos um presentão do Consórcio do Transporte Metropolitano. Queremos agradecer a todos os prefeitos da Grande Aracaju, em especial à prefeita Emília Correia, por essa grande conquista. Os ônibus climatizados oferecem conforto para a população, para os trabalhadores, estudantes e todos aqueles que se locomovem através do nosso transporte, melhorando a qualidade de vida”, pontuou o prefeito Samuel Carvalho.

O secretário da Mobilidade Urbana, Alan Mota, explicou que, por conhecer as dificuldades do transporte público do município, tem se empenhado em busca de melhorias. “A gente já vinha cobrando das empresas essa renovação da frota, cobrando também da SMTT de Aracaju, que é quem gerencia atualmente o sistema do transporte público. Negociando, conseguimos oito ônibus aqui para Socorro, todos com ar-condicionado. Quatro desses ônibus irão atender a região ali do Parque dos Faróis e Jardim, e os outros quatro aqui no Complexo Taiçoca, atendendo a Piabeta, o Fernando Collor, o Albano Franco e o Marcos Freire II. Com a perspectiva de que, até o final do ano, a gente possa ampliar ainda mais a quantidade de ônibus com ar-condicionado, trazendo conforto para as pessoas que utilizam o transporte público aqui no nosso município”, pontuou.

O ato foi prestigiado pelo senador Alessandro Vieira, que reforçou a importância da melhoria. “Mais uma grande entrega aqui de Samuel com sua equipe, oito ônibus refrigerados para a população do Socorro. A gente sabe que é preciso mais e vai ser feito mais, em breve vai chegar o dobro, para que a gente possa dar continuidade, é uma política que resolve os problemas, que cuida das pessoas, que vai levar essa cidade para aquilo que ela merece, é uma cidade grande que tem que se enxergar cada vez mais como cidade grande”.

Os ônibus climatizados trazem mais conforto não só para os passageiros, mas também para os motoristas. Antônio Pereira é morador de Socorro e dirige um dos ônibus que circulam dentro do município. “Vai melhorar, porque é calor e a população vai andar no ar-condicionado. Para a gente também, o conforto melhora muito. Imagine, você andar no calor e hoje você anda no ar. Vai ser uma diferença grande. Eu rodo aqui já há mais de quatro anos, no calor e agora andar no ar vai ser diferente”, relatou o motorista.

As linhas contempladas com os ônibus climatizados serão:

Linha 302 – Conjunto Jardim / Zona Oeste

Linha 305 – Parque dos Faróis / Zona Oeste

Linha 704 – Conjunto Jardim / Mercado via Osvaldo Aranha

Linha 705 – Parque dos Faróis / Mercado via Osvaldo Aranha

Linha 007 – Fernando Collor / Atalaia

Linha 030 – Piabeta / Avenida Rio de Janeiro

Linha 040 – Marcos Freire II / D.I.A.

Linha 602 – Albano Franco / Mercado

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação