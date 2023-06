ONG Aldeias Infantis SOS promove espaço de interação entre pais e filhos no RioMar

Entre os dias 12 e 18 de junho, o ‘Espaço SOS Brincar Transforma’ estará presente pela primeira vez no RioMar Aracaju, oferecendo uma série de atividades lúdicas e educativas, para que pais e filhos possam compartilhar de uma experiência divertida. O objetivo da é levar a prática de atividades afetivas, algo presente em seus programas de cuidados alternativos, para cada vez mais pessoas. A intenção é criar espaços como este em diferentes locais com grande circulação de público, como centros comerciais, supermercados e, no futuro, até mesmo em parques ou praças públicas.

“Desde 1967 no Brasil, acolhemos milhares de crianças, jovens e adolescentes, oferecendo cuidado e proteção e estimulando o convívio familiar. Literalmente, brincar transforma, porque estimula os laços de confiança entre pais e filhos. Agora, queremos levar essa prática, tão presente em nossos programas de cuidados de alternativos, para a população em geral”, resume Christopher Muller, diretor de Captação de Recursos.

Durante a realização do evento, o público poderá participar de jogos de memória, boliche, entre outras brincadeiras, além de um espaço para pinturas e desenhos. “O RioMar Aracaju acolhe a Aldeias infantis SOS, através do Espaço Brincar Transforma, por reconhecer o importante papel social que a instituição realiza em nível mundial. Somos solidários à causa defendida pela ONG e esperamos que essa seja a primeira de muitas ações promovidas no nosso shopping”, diz Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

Para a Aldeias Infantis SOS, o Espaços SOS é uma forma de fortalecer laços familiares e, consequentemente, contribuir para a formação de crianças mais saudáveis e felizes. Com o apoio de parceiros e da sociedade em geral, a organização espera expandir a iniciativa e levar essa experiência para cada vez mais famílias em todo o país.

O Espaço SOS Brincar Transforma ficará no shopping durante uma semana, no piso L1, em frente ao Coworking Sustentável IJCPM, com atendimento ao público nos seguintes horários: de segunda a sábado (12 a 17), das 13h às 22h e no domingo (18), das 14h às 20h. O acesso é gratuito e atenderá a ordem de chegada.

Sobre a ONG

A Aldeias Infantis SOS lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de dar resposta a situações de emergência.

Fundada na Áustria, em 1949, está presente em 137 países. No Brasil, atua há 55 anos e mantém mais de 80 projetos, em 31 localidades de Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar e fornecer cuidados alternativos para crianças e jovens que perderam o cuidado de suas famílias, a Aldeias Infantis SOS Brasil luta para que nenhuma criança cresça sozinha.

O trabalho da ONG é realizado graças à parceria com a comunidade, outras organizações da sociedade civil e governo, e, principalmente, com o apoio regular de pessoas, empresas e fundações. São as doações que tornam possível o desenvolvimento e manutenção dos projetos em todo o País.

Foto Divulgação GettyImages-

Lotti+Caldas Comunicação