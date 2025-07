ÔNIBUS  ESCOLAR QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTES NO MUNICÍPIO DE ITABI PEGOU FOGO; NINGUÉM FICOU FERIDO

Um ônibus escolar, que transportava estudantes no município de Itabi, pegou fogo na tarde desta quarta-feira (09).

Em nota, a prefeitura diz que um micro-ônibus escolar, de ano 2022, acabou pegando fogo durante o trajeto, decorrente de problema elétrico. Ninguém se feriu, pois todas as medidas de segurança foram adotadas imediatamente.

Circula nas redes sociais a informação de que o veículo seria um dos ônibus locados pela Prefeitura, o que não condiz com a verdade. O micro-ônibus em questão faz parte da frota própria do Município, o qual passou por recente manutenção.

O processo de licitação para locação dos novos ônibus escolares foi concluído hoje, com a assinatura do contrato. A partir de amanhã, os novos veículos já estarão nas ruas, garantindo mais segurança, conforto e qualidade no transporte dos nossos estudantes.

A nota diz ainda que “lamentamos o ocorrido, mas repudiamos o uso político desse fatídico episódio que, graças a Deus, não teve vítimas. Seguimos trabalhando com responsabilidade, verdade e compromisso com a população.

Com informações da Prefeitura de Itabi

Foto: Redes Sociais