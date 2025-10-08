Ônibus personalizado circula com campanhas de prevenção do Outubro Rosa e Novembro Azul

Setransp e Sest Senat entregam ônibus customizados que passam a integrar a frota até novembro

Na manhã desta quarta-feira (8), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e o Sest Senat lançaram os ônibus temáticos das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A ação, realizada em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), o Programa Ambiental Despoluir e a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência de Transportes e Trânsito (SMTT), leva de forma itinerante pela Grande Aracaju o alerta sobre a importância do cuidado com a saúde.

O ato simbólico, realizado em frente ao Sest Senat, marcou a entrega oficial de dois veículos adesivados com a mensagem de conscientização, que integram a frota até o final de novembro. A iniciativa reforça o compromisso do setor de transporte com a valorização da vida, ampliando a divulgação sobre a importância dos exames preventivos na luta contra o câncer de mama e de próstata, simultaneamente.

O diretor do Sest Senat, Gerson Santos, pontua que “em Sergipe , o Sistema Transporte, por meio da instituição e do Setransp, promoverá diversas ações voltadas à divulgação de informações preventivas e à valorização do cuidado com a saúde. Além dos ônibus caracterizados com as campanhas, buscamos oferecer suporte emocional e incentivar as mulheres do setor a realizarem os exames preventivos, reforçando que o diagnóstico precoce é fundamental, especialmente porque a doença, em sua fase inicial, é assintomática”.

A psicóloga clínica do Sest Senat, Geovania Pereira, acrescenta que “nós reforçamos diariamente a importância do cuidado com a saúde da mulher, incentivando a realização da mamografia e do autoexame. O câncer de mama tem cura, e o diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento. Nesse processo, o apoio psicológico, emocional e familiar faz toda a diferença. O Sest Senat oferece suporte psicológico não só aos colaboradores do setor, mas também à sociedade, porque conscientizar e cuidar é um compromisso nosso para o ano todo, não apenas em outubro”.

Sobre o Novembro Azul, a profissional diz que “hoje já percebemos que o medo dos homens em buscar ajuda e realizar exames preventivos vem sendo desmistificado. Quando recebo pacientes com esse receio, realizamos todo um acompanhamento e incentivo para que enfrentem a prevenção sem medo. Já atendi muitos homens diagnosticados precocemente que, graças ao tratamento, hoje levam uma vida normal. Por isso, homens, se cuidem”.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa foi criada em 1990, quando o laço cor-de-rosa, símbolo da prevenção da doença, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente

De acordo com o relatório “Controle do Câncer de Mama no Brasil: Dados e Números 2025”, divulgado no início deste mês pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tumor maligno de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, depois do de pele não melanoma, e também representa a principal causa de morte feminina por neoplasia.

Ainda segundo o estudo, em 2023, o Nordeste registrou 4,5 mil mortes por câncer de mama. Sergipe apresentou o menor número de casos da região, com 189 registros, enquanto a Bahia concentrou o maior, com 1.218. Mesmo com um quantitativo inferior em relação a outros estados, o alerta permanece: o diagnóstico célere continua sendo o melhor caminho para a cura.

Rose Santos, passageira do transporte público da Grande Aracaju, destacou a importância do alerta veiculado nos ônibus. “Eu acho essa iniciativa muito importante, porque ajuda com a prevenção tanto do câncer de mama quanto do câncer de próstata, trazendo uma conscientização importante para o cuidado da saúde de modo geral. Eu apoio totalmente essa ação, porque ela incentiva a população a se cuidar cada vez mais.”

Fonte: Juliana Melo/assessoria Setransp

Foto: Sest Senat