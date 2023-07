“Opera Sergipe”: Apenas na primeira fase, programa prevê a realização de dez mil cirurgias eletivas. Saiba  como ter acesso ao serviço

O programa ‘Opera Sergipe’ foi lançado neste sábado (22), com o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias para os usuários do sistema de saúde, reduzindo o tempo de espera para os procedimentos de média e alta complexidade.

Com investimento de mais de R$ 56 milhões provenientes de verba do Estado, da bancada sergipana e da União, o ‘Opera Sergipe’ tem como intuito a ampliação da oferta dos procedimentos cirúrgicos no estado. As cirurgias serão realizadas pelo Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão; o Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado em Lagarto; e o Hospital Amparo de Maria, em Estância.

O programa acontecerá em três fases. Nesta primeira, serão contemplados pacientes já regulados, previamente já definidos, que passarão por procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade: histerectomia total; histerectomia com anexectomia; colecistectomia; postectomia; histerectomia (por via vaginal); correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; laqueadura tubária; colpoperineoplastia anterior e posterior; hernioplastia epigástrica; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural (unilateral); hernioplastia recidivante.

A partir da próxima segunda-feira (24), para ter acesso ao programa, o cidadão deve procurar uma unidade de saúde – próxima a sua residência – ou a um hospital credenciado, quando passará por uma consulta. Na sequência, vai passar por uma consulta com o cirurgião, que fará o cadastramento do usuário no sistema. Com o cadastro realizado, o paciente pode acompanhar o prazo para cirurgia pelo aplicativo ‘Opera Sergipe’.

Ambulatório de retorno

Outra novidade no lançamento foi o acolhimento das pessoas que não estão na fila de espera para as cirurgias eletivas elencadas pelo ‘Opera Sergipe’. Nessa primeira fase, os pacientes foram direcionados para o Ambulatório de Retorno, onde foram atendidos por sete médicos clínicos.

“Avaliamos a necessidade de algum procedimento cirúrgico, no qual os profissionais realizaram atendimento clínico junto com a solicitação de exames, onde a pessoa já sai com a consulta marcada do Ambulatório de Retorno”, explicou a coordenadora do ‘Opera Sergipe’, Cláudia Pardo.

O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, reforçou que, além de desafogar as filas de espera por cirurgias eletivas e descentralizar a oferta de cirurgias no estado, o ‘Opera Sergipe’ tem como objetivo devolver qualidade de vida à população sergipana. “A saúde é o nosso bem maior. Sem a saúde nós não conseguimos trabalhar, não cuidamos da nossa família. A oportunidade é de devolver a esse paciente a condição de retornar às suas atividades normais e habituais, e a gente espera que esse benefício seja alcançado. Hoje temos essa oportunidade de atingir essa meta do governador de atender tantas pessoas. Eu acredito que, lá na frente, poderemos desfrutar desse resultado e compartilhar da alegria da população toda”, concluiu o secretário.

Foto: Erick O’Hara