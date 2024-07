Opera Sergipe comemora um ano de atuação com 15 mil procedimentos realizados

Há um ano, o programa Opera Sergipe, além de devolver a saúde e o bem-estar da população, tem revelado histórias que inspiram vários outros sergipanos. É o caso de Ana Carolina Melo, de 28 anos, primeira paciente a realizar a cirurgia de laqueadura por meio do programa. Após um ano de operada, Ana comemora e relembra o momento da realização de um sonho.

“Ainda me lembro do frio na barriga ao entrar na sala de cirurgia. Parece que foi ontem que tudo aconteceu. A minha cirurgia foi um sucesso, e o processo de recuperação foi excelente, não poderia ser melhor. Atualmente, estou 100% recuperada e realizada, pois como disse no dia do lançamento do programa, a laqueadura era um dos meus sonhos, e graças ao Opera Sergipe foi realizado”, contou Ana Carolina, que fez sua cirurgia em 23 de julho de 2023, um dia após o lançamento do programa.

Quem também se emociona ao lembrar do processo no Opera Sergipe é o aposentado Aloísio Batista, 76, que realizou a cirurgia de hernioplastia, e até então sofria bastante com as dores provocadas pela hérnia. “Eu cheguei a fazer uma promessa a Nossa Senhora da Conceição, para que eu conseguisse me livrar das dores. Eu fui ao posto de saúde, fiz meus exames e fiquei aguardando. Depois que eu recebi o resultado, o Hospital Santa Isabel me ligou e mandou eu ir no dia 25 de maio. Me operei e voltei para casa com muita felicidade; foi muito rápido”, revelou.

Após três semanas da cirurgia, Aloísio já não sentia mais nenhum incômodo, e segue se recuperando bem. “Ainda não ando de moto, nem faço esforço, porque quem sofreu uma dor não quer passar por outra. Mas agora eu já posso apoiar meu violão e dedilhar algumas músicas; é a minha melhor parte do dia, pois lembro do tempo em que eu tocava nos bares. O programa devolveu a minha autonomia para fazer tarefas simples, mas que são tão importantes para me manter vivo. Não sentir dor ao sorrir é uma grande benção”, compartilhou Aloísio.

Comprometimento e agilidade

Lançado em 22 de julho de 2023, o Opera Sergipe deve alcançar, até o final deste mês de julho, a marca de 15.489 cirurgias eletivas de média complexidade, o que representa também um alívio para as portas de urgência do estado. Na primeira fase do Opera, as cirurgias que fazem parte do rol são caracterizadas por serem de média complexidade, com cirurgias gerais e ginecológicas, a exemplo das hernioplastias, histerectomias e prostatectomias.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, o Opera Sergipe é uma parte do conjunto de ações do governo que visam garantir o direito aos serviços de saúde para todos. “O Opera Sergipe alcançou a marca de 15 mil cirurgias eletivas realizadas em apenas um ano de execução do programa. São milhares de sergipanos que, agora, podem viver com mais qualidade de vida e bem-estar. Com o Opera, estamos acelerando as filas e ampliando a oferta dos procedimentos cirúrgicos, assegurando um atendimento ágil e humanizado. É emocionante acompanhar os relatos de pessoas. Esse programa mostra que a saúde em Sergipe vem avançando significativamente. Cuidar dessa área é e sempre será prioridade em nossa gestão”, declarou o governador.

Com investimento de mais de R$ 56 milhões para execução, o programa Opera Sergipe, do Governo do Estado, executado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), contratualizou o Hospital e Maternidade Santa Isabel, no município de Aracaju; o Hospital Amparo de Maria, no município de Estância; o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, e o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, além de permitir o acesso fácil e qualificado aos procedimentos, outro destaque do Opera é a agilidade após a marcação das cirurgias. “Depois que o paciente realiza o credenciamento, o prazo máximo será de 60 dias, mas as cirurgias estão acontecendo antes disso. Por isso, o programa se consolidou como uma grande iniciativa do Governo do Estado para uma maior celeridade da fila de cirurgias eletivas. Outro diferencial é a integralidade do cuidado; a partir do momento que o paciente entra no sistema, ele recebe uma assistência integral de forma célere. E, seguindo a determinação do governador, já estamos trabalhando na construção da segunda fase do Opera, que vai abranger novos tipos de procedimentos”, ressaltou o secretário.

Marcação de cirurgias

Para ter acesso ao programa, basta ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima da sua casa. Após a consulta, o paciente será encaminhado para o cirurgião, que irá cadastrar, se necessário, o usuário no Opera Sergipe. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo ‘Opera Sergipe’. A execução das cirurgias ocorrerá dentro de até 60 dias, a partir do instante em que o cadastro do procedimento cirúrgico for inserido no sistema de regulação.