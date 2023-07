Opera Sergipe: saiba como ter acesso ao serviço de cirurgias

O programa ‘Opera Sergipe’ foi lançado no último sábado (22), com o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias para os usuários do sistema de saúde, reduzindo o tempo de espera para os procedimentos de média e alta complexidade. Com investimento de cerca de R$ 57 milhões a ação deve contemplar os 75 municípios do estado.

Segundo o governador do estado, Fábio Mitidieri, a expectativa é iniciar a segunda fase no final deste ano e, a partir daí, zerar as filas de procedimentos e para outras especialidades.

Para ter acesso ao Opera Sergipe, basta ir a um desses hospitais ou à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após a consulta na UBS ou nos hospitais, o paciente será encaminhado para consulta com um cirurgião, que irá cadastrar, caso necessário, o usuário no programa. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo Opera Sergipe, disponível nos sistemas IOS e Android.

As cirurgias eletivas serão realizadas nos seguintes hospitais:

Senhor dos Passos (em São Cristóvão); Nossa Senhora da Conceição (em Lagarto); Amparo de Maria (em Estância).

Na primeira fase do programa, serão realizados os procedimentos de média complexidade. Entre as especialidades estão histerectomia total; colecistectomia; postectomia; histerectomia por via vaginal; correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; e laqueadura tubária.

Foto: Mayara Rodrigues