Motos conduzidas por adolescentes em Porto da Folha são apreendidas

Na manhã desta terça-feira, 10, a Delegacia de Porto da Folha, com o apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar, apreendeu duas motocicletas que estavam sendo conduzidas por adolescentes, em frente à Delegacia do município. A ação teve como objetivo coibir o uso irregular de veículos por menores de idade, medida voltada à prevenção de acidentes, cumprimento da lei e à preservação da integridade física dos envolvidos e da população.

Durante a operação, os policiais civis abordaram um adolescente que pilotava uma motocicleta de marca Honda e estava sem capacete. Em meio à ação, outro jovem, que passava no local, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Com o apoio da Polícia Militar, o adolescente foragido foi localizado e conduzido à delegacia junto ao veículo.

Na unidade policial, foram lavrados quatro procedimentos: dois Boletins de Ocorrência Circunstanciados contra os adolescentes e dois Termos Circunstanciados de Ocorrência contra os pais, por terem permitido que os filhos conduzissem as motocicletas. Todos os procedimentos serão encaminhados ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A Delegacia de Porto da Folha informou que intensificará as ações de fiscalização para impedir que menores de 18 anos continuem conduzindo veículos nas vias do município, reforçando a importância da segurança no trânsito.

